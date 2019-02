L'Atalanta dans la douleur, la Sampdoria au tapis

Rien ne va plus pour la Samp'. Balayée par Naples le week-end dernier, l'équipe de Marco Giampaolo a chuté à domicile face Frosinone . Par l'intermédiaire de Ciofani d'entrée de jeu (25), l'actuel dix-neuvième de Serie A est allé chercher un résultat très précieux qui lui permet de revenir à deux points de Bologne , premier non-relégable. Visiblement, lorsque Quagliarella ne marque pas, la Sampdoria ne sourit pas.Toujours dans le ventre mou, le Torino a de son côté enchaîné un troisième match sans défaite à domicile face à l' Udinese . Mis sur orbite par un but d'Aina à la demi-heure, lesont pu compter sur Sirigu, qui a détourné un penalty de De Paul à un quart d'heure du terme(74), et aussi un peu sur la chance lorsque le but tardif d'Okaka a été refusé pour un hors-jeu de Lasagna (89). Frustrant pour l' Udinese , surtout à la suite de la victoire de Frosinone et au match nul de Bologne plus tôt dans la journée. Il va falloir commencer à regarder derrière de façon urgente.L'histoire entre l' Atalanta et les prêts a bien failli se retourner contre elle cet après-midi à Bergame. La faute à Andrea Petagna , l'attaquant bergamasque prêté à la SPAL et déjà auteur d'un doublé face à son ancienne équipe à l'aller, qui a ouvert le score au bout de seulement huit minutes de jeu. Alors la Dea s'en est remise à son buteur de feu prêté par la Sampdoria Duvan Zapata , pour remettre de l'ordre dans la maison. Une passe dé' pour Iličić (57) suivi d'un coup de canon (80), et voilà l'international colombien qui porte son Atalanta provisoirement sur la quatrième marche de la Serie A. Costaud.