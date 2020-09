L'Atalanta cuisine la Lazio

Moins brillante qu'à l'accoutumée, mais effrayante de réalisme, l'Atalanta a ébouillanté en trois temps la Lazio en première mi-temps, avant de gérer son affaire en seconde (4-1).

Le festin bergamasque

Gómez remet le couvert

SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Patric, Acerbi, Radu (Bastos, 58e) - Lazzari (Anderson, 70e), Milinković (Akpa Akpro, 70e, Leiva (Cataldi, 50e), Luis Alberto (Escalante, 70e), Marušić - Immobile, Caicedo. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello - Toloi, Palomino, Djimsiti (Romero, 46e) - Hateboer, Pašalić (De Roon, 56e), Freuler, Gosens - Malinovskyi, Gómez (Muriel, 582sup>e) - Zapata (Lammers, 82e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

C'est peut-être aussi ça, une équipe qui grandit. D'ordinaire brillante collectivement, l'Atalanta n'a régalé que par séquences ce mercredi, quand la Lazio a souvent proposé un football plus généreux et pétillant. Mais laavait son petit stratagème en tête et ce plan-là s'est purement et simplement déroulé sans accroc.Quand on veut boulotter son adversaire, il vaut mieux avoir la bonne recette. La Lazio a choisi de mordre très haut, à coups de combinaisons savoureuses initiées par Acerbi et relayées au milieu par Luis Alberto et Milinković-Savić. C'est croquant comme un gâteau apéritif, mais, rien à faire, l'Atalanta ne se laisse pas avoir, et refuse de passer à table. Laa décidé de mijoter une recette plus prudente ce mercredi, en dispensant avec parcimonie, mais minutie des coups de spatule savamment sentis. Dominés lors du premier quart d'heure, les Bergamasques restent néanmoins aussi dangereux qu'opportunistes, et Gosens, servi par une tête d'Hateboer, peut ouvrir le score, à bout portant. Dur pour la Lazio, qui avale de travers et a décidément du mal à se remettre en appétit. À la demi-heure de jeu, Hateboer profite d'un centre parfait de Gosens et des approximations de la défense romaine pour doubler la mise, d'un plat du pied superbement exécuté. Paumée derrière, la Lazio s'effondre dès lors comme un soufflé, et Patric a la mauvaise idée de mal dégager une tête dans les pieds surdoués de Papu Gómez, qui triple la mise, d'une jolie frappe croisée.Essorée avant la pause, la Lazio n'est pourtant pas encore dégoutée au moment de revenir sur le pré. C'est même tout le contraire : les gars d'Inzaghi multiplient les mouvements et combinaisons léchées, et l'Atalanta finit logiquement par passer à la casserole. Un centre enroulé de Milinković-Savić trouve Caicedo, qui s'emmène le cuir, avant de zigouiller Sportiello de près. Succulent, mais l'Atalanta est décidément impossible à croquer ce soir : à peine quatre minutes plus tard, Gómez envoie un énorme cachou du gauche, dans la lulu de Strakosha. Un peu plus tôt, Sportiello avait aussi fait tourner le match dans le bon sens pour les siens, en gagnant un face-à-face contre Immobile. Et voilà qui suffit à l'Atalanta, pas forcément plus brillante ce soir, mais sidérante de réalisme, pour remporter sans trembler ce choc en retard de la première journée de Serie A.