L'Atalanta coule le Genoa

Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Hateboer, Djimsiti, Palomino - Castagne, De Roon, Freuler, Gosens - Pašalić (Barrow, 45e) puis (Pessina, 64e) - Iličić (Roger, 90e), Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Genoa (3-1-3-3) : Radu - Biraschi, Romero, Zukanović (Pereira, 56e) - Criscito - Lerager (Pandev, 51e), Radovanović, Veloso - Bessa, Lapadula, Kouamé (Sanabria, 73e). Entraîneur : Cesare Prandelli.

La Dea y est presque.En s'imposant ce samedi après-midi face au Genoa (2-1) au Mapei Stadium pour le compte de la 36journée de Serie A, l' Atalanta a fait un nouveau pas vers la Ligue des champions. Privés de Papu Gómez, les hommes de Gasperini démarrent la rencontre à deux mille à l'heure et pensent même ouvrir le score à deux reprises en vingt minutes par Castagne puis Zapata. Mais la VAR, à raison, annule les deux réalisations bergamasques. Les deux formations sont rapidement coupées en deux, et le Genoa finit même mieux le premier acte, mais Lapadula sur un caviar de Kouamé (42) ou Veloso à vingt-cinq mètres (44) ne trouvent pas la faille.À la pause, Gasperini décide de faire entrer le jeune Barrow et le choix est immédiatement payant : le buteur de la Dea s'en va battre Radu dès la reprise pour ouvrir le score (46). Moins de dix minutes plus tard, c'est Castagne qui fait le break en reprenant un bon centre prolongé par Djimsiti (54). L' Atalanta gère, mais va se faire peur quand Pandev réduit la marque à quelques minutes de la fin (89). Trop tard pour un come-back, et Gasperini peut avoir le sourire. Avec ce succès, son équipe est provisoirement troisième de Serie A avec six points d'avance sur Milan et la Roma, respectivement cinquième et sixième.Vous la sentez, cette odeur de Ligue des champions ?