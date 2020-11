L'Atalanta coince l'Inter

Globalement trop attentiste et pas assez rigoureuse derrière en fin de match, l'Inter a concédé le nul à Bergame, face à une Atalanta sur courant alternatif ce dimanche. Un résultat qui doit légitimement inquiéter Antonio Conte, dont les hommes n'ont remporté qu'une seule de leurs sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Choc en toc

Mirantchouk, premier frisson

Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello - Toloi (Muriel, 73e), Romero, Djimsiti - Hateboer, Pašalić (Pessina, 59e), Freuler, Ruggeri (Mojica, 90e) - Malinovskyi (Mirantchouk, 59e) - Gómez, Zapata (Lammers, 73e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Inter (3-4-1-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian (Hakimi, 83e), Vidal (Gagliardini, 70e), Brozović, Young (D'Ambrosio, 83e) - Barella - Martinez (Lukaku, 74e), Sánchez (Perišić, 74e). Entraîneur : Antonio Conte.

Arturo Vidal va sûrement ruminer l'action toute la soirée. À l'heure de jeu, alors que l'Inter mène encore d'un but, le Chilien a la balle du KO au bout du pied. Un face-à-face remporté avec Sportiello et l'affaire est pliée. Sauf que l'anciens'est royalement manqué et que la, boostée par ses changements, avait suffisamment de niaque pour arracher l'égalisation en fin de match. En somme, une sale après-midi pour Antonio Conte, dont le club reste enlisé à un bien décevant 6e rang, en Serie A.Mal partie en Ligue des champions, défaite lors du derby lombard, l'Inter bafouille encore son football et Antonio Conte sait que cette rencontre face à l'Atalanta est dors est déjà un tournant de la saison des siens. Pour éviter de finir dans le fossé, lescommencent le match bloc bas, en tentant d'aspirer une Atalanta qui assume plutôt la possession. Gómez et Malinovskyi tentent alors de prendre le jeu à leur compte, mais les couloirs de lasont bien verrouillés par les Milanais et l'Atalanta ne fait que brasser du vide balle au pied. Seul Zapata, toujours juste dos au but, parvient à perturber un tant soit peu l'arrière-garde. Tout cela reste cependant beaucoup trop timide pour rythmer une rencontre qui tombe dans un train-train léthargique et franchement décevant.Planquée sous sa couette avant la pause, l'Inter décide enfin de partir un peu plus à l'aventure. Les Lombards évoluent un cran plus haut, avec une intention de jeu limpide: trouver de la verticalité en jouant sur Sánchez et Lautaro, dont les combinaisons et déviations doivent amorcer les attaques aux alentours de la surface adverse. Le rendu collectif lombard gagne en vitesse et en cohésion et ce bienvenue changement de rythme va finir par payer. Ashley Young peut provoquer sur son coté gauche et balancer un centre tendu pour Martinez, qui trompe Sportiello d'une tête croisée subtilement placée. L'Atalanta, longtemps impuissante, se refait pourtant la cerise à la suite des entrées de Mirantchouk et Muriel. Le marquage des Lombards, trop leste, laisse même le Russe armer et tromper Handanović du gauche, d'une frappe rasante. Le premier pion en championnat, pour la recrue estival de l'Atalanta. L'Inter ne s'en remettra pas et ne dégote finalement qu'un match nul peu rassurant : lesn'ont remporté qu'une seule de leurs sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues.