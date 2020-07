L'Atalanta coince à Milan

AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria, Kjær, Gabbia, Laxalt - Kessié, Biglia (Krunić, 61e) - Saelemaekers (Castillejo, 69e), Çalhanoğlu (Bonaventura, 61e), Rebić (Leão, 61e) - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.



Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Tolói (Šutalo, 46e), Caldara, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler (Pašalić, 69e), Gosens (Castagne, 69e) - Gómez (Colley, 90e), Malinovskyi (Muriel, 57e) - Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Dans une rencontre entre les deux équipes de Serie A les plus en forme du moment, l'AC Milan et l'Atalanta ont renforcé leur aptitude à ne pas perdre, à défaut de pouvoir faire mieux, ce vendredi soir en Lombardie (1-1).Dominés d'emblée, les Milanais confirment vite leur réalisme du moment. Excentré côté gauche, le splendide coup franc enveloppé d'Hakan Çalhanoğlu vient trouver la lucarne opposée de Gollini (1-0, 14). Pas de quoi inquiéter les Bergamasques, qui réagissent et pensent être récompensés sur un penalty obtenu par Ruslan Malinovskyi suite à une sale semelle de Biglia. L'Ukrainien veut se faire justice mais sa tentative est détournée par Donnarumma (26).Le portier milanais retarde simplement l'échéance, puisque quelques minutes plus tard, la frappe détournée de Remo Freuler profite à Duván Zapata qui score en renard des surfaces (1-1, 34). Dans un deuxième acte rendu plus équilibré par un Milan plus entreprenant, un poteau de Giacomo Bonaventura (73) répondra à une belle volée de Papu Gómez à l'entrée de la surface (59). Sixièmes, lesn'ont toujours pas perdu depuis le déconfinement. La, quant à elle, enchaîne un seizième match sans défaite et reste deuxième, mais peut commencer à regarder dans le rétro, avec seulement trois points d'avance sur la Lazio (4) malgré un match en plus.La Juve encore un peu plus proche du Graal...