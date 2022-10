L'Atalanta se relance à Empoli

Empoli (4-3-3) : Vicario - Ebuehi, De Winter (Ismajli, 55e), Luperto (Walukiewicz, 45e), Cacace - Henderson (Fazzini, 66e), Marin, Bandinelli (Akpa-Akpro, 76e) - Pjaca (Cambiaghi, 55e), Bajrami, Destro. Entraîneur : Paolo Zanetti.



Atalanta (3-4-1-2) : Musso - Toloi, Demiral, Scalvini (Djimsiti, 55e) - Hateboer, Ederson (Malinovskyi, 64e), Koopmeiners, Mæhle (Zortea, 88e) - Pašalić - Lookman (Okoli, 88e), Højlund (Zapata, 64e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Tête d'Empoli.Avec l'Inter intraitable face à la Sampdoria (3-0) et Naples injouable contre Sassuolo (4-0) , l'Atalanta Bergame - quatrième - se devait de faire un résultat sur la pelouse du douzième Empoli, giflé 4-0 par la Juve la semaine dernière . Et c'est ce qu'elle a réussi.Après un début de match plaisant et équilibré, laa commencé à se montrer de plus en plus dangereuse. Après une attaque menée tambour battant, Hans Hateboer s'est retrouvé seul et a fait trembler les filets de Guglielmo Vicario. Ce dernier, héros de la première période côté Empoli, a sauvé un penalty de Teun Koopmeiners (39) et laissé un semblant d'espoir à son équipe en vue du deuxième acte.Mais en seconde, le cours du match ne s'est pas inversé et Empoli a continué à souffrir face à la troupe de Gian Piero Gasperini. Logiquement, Ademola Lookman a mis son équipe à l'abri, grâce à son cinquième but de la saison après une magnifique course dans la surface et une série de feintes de frappe. Sans un très bon Vicario sur sa ligne, et une position de hors-jeu de Lookman - encore lui - à la 70minute, le score aurait pu être plus sévère pour l'équipe entraînée par Paolo Zanetti. Trop dépendante des exploits de son attaquant Mattia Destro, Empoli n'a pas réussi à inquiéter Juan Musso et la défense bergamasque. Grâce à cette victoire, l'Atalanta se relance parfaitement et montre que la défaite face à la Lazio n'était qu'une petite déconvenue Toujours invaincue en déplacement, la, auteure d'un match pas spectaculaire, mais maîtrisé, récupère la deuxième place à l'Inter, en attendant les matchs de la Lazio et de l'AC Milan.