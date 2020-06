L'Atalanta, ça ne change pas

Toujours aussi impressionnante d'un point de vue offensif et quasiment qualifiée en Ligue des Champions après sa nouvelle victoire dynamique sur le terrain de l'Udinese, l'Atalanta Bergame a repris ses bonnes habitudes d'avant-confinement. Avec un attrait certain pour le spectacle, public ou pas.

78 - #Atalanta have scored 78 goals in the current league season, record for them in a single Serie A campaign. Dea.#SerieA #UdineseAtalanta pic.twitter.com/GmUt8Dzoqg — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 28, 2020

Top 4 au classement, top 1 des équipes fun

Vidéo

Tourner la page en restant les mêmes

Vidéo

Al Gewiss Stadium un minuto di raccoglimento per ricordare tutte le vittime del Covid-19.Dedicato a Bergamo ed a tutti i bergamaschi, a chi non c’è più e a chi sta lottando contro questo nemico invisibile.⁰⁰? Rinascerò, Rinascerai...#BergAMO #molamia #GoAtalantaGo ⚫️? pic.twitter.com/wPJoUsJqNe — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 21, 2020

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En réalité, ce n'était qu'un petit secret de polichinelle. En vérité, ce n'était qu'une simple question de temps. Supporters comme joueurs de l'Atalanta Bergame le savaient : bientôt, ils allaient battre leur record de buts historique sur une saison en championnat. L'honneur de transformer cet espoir en certitude a été réservé à Luis Muriel, auteur d'un joli doublé sur le terrain de l'Udinese lors de la belle victoire des siens alors qu'il n'est entré qu'à la 52minute. En plantant le 77(superbe coup franc brossé) puis surtout le 78but (patate de l'extérieur de la surface de réparation) de son club en Serie A, le Colombien a donc déjà placé l'exercice 2019-2020 dans les annales de l'entité.Surprenant, au regard des habitudes de lajusque-là ? Non, la bande de Gian Piero Gasperini offrant du grand spectacle à ses fans depuis plus de deux ans. Mais le confinement dû à la pandémie de coronavirus aurait pu casser la dynamique, d'autant que la ville a été durement touchée. Il n'en a rien été : depuis la reprise, le quart de finaliste de l'actuelle Ligue des Champions a enchaîné trois victoires en autant de matchs en inscrivant... dix réalisations. Et pas contre n'importe qui, puisque la Lazio (dauphin de la Juventus, et deuxième défense d'Italie la plus imperméable derrière la Vieille Dame) fait partie des victimes.En conservant ses velléités offensives dans le jeu et son adresse devant les cages alors que le public ne peut plus répondre présent pour la soutenir dans sa folie, la meilleure attaque du pays donne du plaisir à chaque téléspectateur qui souhaite passer un bon moment et se paye en même temps le droit de conserver sa place parmi le gratin européen. Car avec les trois points glanés ce dimanche cumulés à la défaite de la Roma contre Milan, l'Atalanta a en effet quasiment composté son ticket pour la prochaine C1 puisqu'elle compte neuf unités d'avance sur la Louve. Et vu la forme affichée par les Lombards, difficile de croire en un déclin brutal à dix journées de la fin de la compétition.Sa performance convaincante du week-end propose d'ailleurs une bonne représentation de ses convictions, tactiques ou psychologiques : emmené par un Duván Zapata au top (quatorze caramels en 18 matchs, 23 en 37 en 2018-2019) qui a montré la voie dès la neuvième minute, la formation frisson du moment ne vit que pour l'instant présent et pour le divertissement (quatorze frappes, douze cadrées). Qu'importe si son arrière-garde en paye le prix (39 tremblements de filet concédés, soit le dixième plus mauvais total du territoire), le quatrième de Serie A veut s'amuser et se fiche bien de connaître le score. Devant lesqui se battent pour le titre, Bergame était par exemple mené de deux caramels avant de tout renverser en tentant leur chance pas moins de 21 fois (!).» , réagissait Gasperini en conférence de presse, dès le succès face à Sassuolo entériné. De quoi aller chercher le podium, l'Inter pointant à quatre longueurs devant ? Pas impossible. Et les ambitions pour le Final 8, alors ? «» , répond Timothy Castagne, dans les colonnes deReste que finalement, les résultats comptent moins que le bonheur potentiel administré aux habitants de la ville après une période particulièrement douloureuse. «» , confirme le latéral belge. Pour ça, il y aura toujours l'Atalanta.