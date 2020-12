L'Atalanta balaye la Roma

23

Atalanta(3-4-2-1) : Gollini - Djimsiti, Romero (Palomino, 46e), Toloi - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Malinovskyi (Mirantchouk, 81e), Pessina (Iličić, 46e) - Zapata (Muriel, 72e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



AS Roma(3-4-2-1) : Mirante - Mancini, Smalling, Ibáñez - Karsdorp, Veretout (C.Peres Sayol, 81e), Lo. Pellegrini (Villar, 81e), Spinazzola(Peres, 46e) - Pedro (Cristante, 74e) , Mkhitaryan - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Fallait pas chauffer laPiqués d'entrée par un pion précoce de la Louve, les Bergamasques ont corrigé la Roma, au terme d'une seconde mi-temps qu'ils auront impérialement dominée.C'est pourtant bien Džeko - servi sur un plateau par Mkhitaryan - qui vient froidement ajuster Gollini dans la surface, à la 3minute de jeu. Cueillie à froid dans le premier quart d'heure, laest proche du K.-O. technique, quand Spinazzola profite d'une sortie insensée de Gollini pour oser un lob qui s'écrase sur le poteau. La Roma a loupé le coup de grâce et l'Atalanta va le lui faire payer cash, en piochant dans sa boîte à baffes en seconde période. Zapata, servi par Iličić dans les seize mètres, porte le premier coup, en allumant Mirante de près.Gosens tarte une seconde fois la Roma, en catapultant dans les filets adverses un centre téléguidé d'Iličić. Le club de la capitale commence à tituber et Muriel peut corser l'addition trois minutes plus tard. Le Colombien profite d'une passe hasardeuse de Veretout pour foncer au but, et transformer l'offrande. Ne manque plus que le clou du spectacle, pour renvoyer la Louve dans sa tanière. Une tâche à laquelle s'attèle Iličić en dribblant magistralement plusieurs, avant de conclure de près.De quoi achever avec la manière la prestation des. Après avoir tenu la Juve en échec mercredi dernier, les poulains de Gasperini confirment qu'ils ont clairement le pedigree cette saison pour encore viser les sommets de la Serie A.