L'Atalanta baffe le Spezia Calcio

Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello - Toloi, Palomino, Djimsiti (Romero, 54e) - Maehle, De Roon, Freuler, Gosens (Ruggeri, 90e) - Pašalić (Pessina, 90e) - Iličić (Malinovskiy, 66e), Muriel (Zapata, 66e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Spezia (4-3-3) : Zoet - Vignali, Ismajli (Chabot, 80e), Erlic, Marchizza - Leo Sena, Ricci, Maggiore (Estevez, 67e) - Verde (Piccoli, 81e), Nzola (Farías, 80e), Gyasi. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Laest prête pour le Real.Avant de s'envoler pour Madrid et y disputer la manche retour de son huitième de finale de C1 face au Real, l'Atalanta a fait le boulot dans son antre face au Spezia Calcio (3-1).Un cinquième succès sur les six dernières journées de Serie A qui a mis une bonne mi-temps à se dessiner, la faute à un promu accrocheur. Mais au retour des vestiaires, Josip Iličić et Joakim Mæhle combinent côté droit et le centre du Slovène est repris victorieusement par Mario Pašalić. Dans la foulée, à la suite d'une remise de la tête de Robin Gosens, Luis Muriel dépose un bonbon dans la lunette de Jeroen Zoet pour le but du breakL'équipe de Vincenzo Italiano est sonnée, et si Pašalić manque d'un cheveu le doublé dans un premier temps, l'ancien Monégasque va finalement se l'offrir à vingt minutes du terme. La réduction du score de près de Roberto Piccoli, prêté par la, est anecdotique : l'Atalanta grimpe provisoirement à la quatrième place et reste dans la course pour s'offrir une troisième qualification en Champions consécutive.