L'Atalanta au septième ciel, le Dinamo six pieds sous terre

Premier buteur de la soirée, le Dinamo a cru aux huitièmes pendant un peu moins d'une demi-heure, avant de se faire crucifier par un triplé de Gabriel Jesus. Pendant ce temps-là, l'Atalanta a mis le temps mais s'est finalement imposée avec la manière face au Shakhtar Donetsk. Les Italiens chipent la deuxième place à leurs adversaires du soir, lesquels devront se consoler avec la Ligue Europa, tandis que Zagreb repart finalement les mains vides.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Pyatov - Dodo, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily - Alan Patrick, Stepanenko, Tete (Marlos, 59e), Kovalenko (Solomon, 71e), Taison - Junior Moraes. Entraîneur : Ribeiro Castro.



Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Masiello (Malinovskyi, 60e), Djimsiti, Palomino - Castagne, de Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gomez (Hateboer, 90e) - Muriel (Ibanez, 71e). Entraîneur : Gianpiero Gasperini.

Dinamo Zagreb (4-3-3) : Livakovic - Stojanovic, Ademi, Dilaver, Moubandjé - Gojak (Majer, 81e), Moro, Dani Olmo - Kadzior (Gjira, 59e), Petkovic, Orsic (Hajrovic, 81e). Entraîneur : Nenad Bjelica.



Manchester City (4-3-3) : Bravo - Joao Cancelo, Garcia, Otamendi (Harwood-Bellis, 82e), Mendy - Foden, Rodrigo (Sterling, 73e), Gündogan - Mahrez, Gabriel Jesus (Zinchenko, 66e), Bernardo Silva. Entraîneur : Pep Guardiola.

Classement du groupe C :

1. Ajax - 10 points (+7)

2. Valence - 8 points (+1)

3. Chelsea - 8 points (+1)

4. Lille - 1 point (-9)



Toujours en course pour passer l’hiver en Europe, Papu Gomez entraîne la meute italienne à montrer les dents d’entrée de jeu. La première tentative du Shakhtar n’intervient qu’au bout du premier quart d’heure. Et quelle tentative ! Kovalenko conclut une frappe contrée de Junior Moraes d’une patate en pleine lucarne. Hélas, l’ouverture du score lui est refusée pour une épaule hors-jeu. C’est l’étincelle qui allume les braises et les Bergamasques, repliés dans leur moitié de terrain en guettant la moindre contre-attaque, peuvent remercier Gollini de sa solidité : sa claquette du bout des doigts sur la tête de Moraes au point de penalty permet à lade rentrer au vestiaire avec encore un peu de baume au coeur : l’élimination de la scène européenne est encore virtuelle. Mais en deuxième période, aucune équipe ne semble décidée à prendre l’avantage : entre frappes dévissées des deux côtés et une nouvelle parade époustouflante de Gollini, il faut finalement attendre la 68e minute pour que le verrou saute : Timothy Castagne trompe Pyatov en deux temps et voit son geste de renard validé à l’aide de la VAR. De la dernière place, l’Atalanta devient alors qualifiée pour les huitièmes ! Et le rouge reçu par Dodo pour une baffe franchement inutile sur Remo Freuler vient leur donner une bouffée d’air supplémentaire, que Malinovskiy s’empresse d’inspirer en crucifiant son ex d’un corner repris du bout du pied par Pasalic, avant que Gosens ne dépose la cerise sur le gâteau au bout du temps additionnel. Mission accomplie pour leGianpiero Gasperini et ses petits poulains qui auront finalement réussi à sortir des poules pour leur première en C1.En quête de la première qualification de son histoire pour les huitièmes de la Ligue des champions, le Dinamo entame son ultime assaut de la plus belle des manières puisque Dani Olmo ouvre le score à peine cinq minutes après le coup d’envoi, d’une volée qui termine en plein dans la lucarne de Bravo. Chapeau l’artiste ! Surtout que dans le même temps, le score nul et vierge à Donetsk leur offre virtuellement le deuxième ticket. Malheureusement, la pression desne ne faiblit pas (70% de possession). Peu après la demi-heure de jeu, Phil Foden se lance dans une échappée folle, échappant au passage à une prise en sandwich à la croate. Nettement moins indigeste que la conclusion de cette magnifique action : un centre caviar de Mahrez pour la tête de Jesus au point de penalty. Ce dixième but en C1 fait de lui le plus jeune Brésilien à franchir le palier symbolique et le remplaçant de Sergio Agüero ne tarde pas à inscrire son troisième pion européen de la saison puisqu’il se paye un doublé d’une belle frappe croisée au retour des vestiaires, puis un triplé cinq minutes plus tard, en reprenant de volée un long centre de Benjamin Mendy. Mais pour le Dinamo, le cauchemar ne fait que commencer puisqu’à Donetsk, Castagne vient d’ouvrir la marque pour l’Atalanta et propulse laà la deuxième place. Ce qui signifie que les Croates sont virtuellement éliminés. Une virtualité bientôt confirmée par Foden, qui se charge de tuer tout espoir de revenir arracher le point du nul. City se délecte du sommet du classement, tandis que le Dinamo sera passé du rire aux larmes. Des larmes faiblement éclairées par le halo de la lanterne rouge du groupe C.