L'ANS obtient gain de cause pour le déplacement des Nancéiens à Bauer

Comme vous n'avez manifestement pas grand-chose à faire des droits de vos supporters et que vous acceptez qu'une préfecture, connaissant la date depuis des mois, décide d'interdire un déplacement la veille, nous avons demandé à notre avocat de saisir le juge des référés. https://t.co/n3BarO2sTc — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) November 24, 2022

L'arrêté ministériel interdit uniquement de porter les couleurs de l'ASNL entre Nancy et l'entrée de l'Île-de-France. Il n'empêche aucun supporter de Nancy d'assister librement au match. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) November 25, 2022

La préfecture de Seine-Saint-Denis est manifestement tellement en panique qu'elle est allée mendier LE JOUR DU MATCH un arrêté ministériel (MINISTERIEL) pour interdire à 60 citoyens français de venir en Île-de-France. pic.twitter.com/bLpp0oiSjw — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) November 25, 2022

Les supporters gagnent du terrain au Qatar , et aussi en France.L'association nationale des supporters (ANS), fâchée tout rouge après le rapport d'Alain Bauer sur la sécurité dans les stades, a réussi à casser l'interdiction de déplacement des supporters nancéiens ce vendredi soir au stade Bauer du Red Star.L'ANS avait décidé de porter devant le juge des référés la contestation d'un arrêté préfectoral promulgué jeudi interdisant le déplacement des supporters nancéiens à Saint-Ouen à l'occasion de la rencontre entre l'ASNL et le Red Star. L'audience se tenait ce vendredi midi, pour un match à venir le soir même (19 heures 30). L'association avait contredit l'impossibilité annoncée, pour les forces de l'ordre, d'encadrer un déplacement qui ne devait pas concerner plus de 60 individus. Elle avait également critiqué le fait. Au-delà de l'interdiction de déplacement en elle-même, c'était le faitqui était pointé du doigt., revendique l'organisation rassemblant les associations de supporters de foot en France. Néanmoins, un second arrêté, ministériel cette fois, a interdit ce vendredi[...], en raison d'un. Un arrêté que l'ANS n'a pas contesté devant la justice, par manque de temps, et car cette décision n'interdit pas l'accès au stade aux supporters.La crainte de débordements peut également venir de l'amitié historique entre le kop dyonisien et le Red Kaos, collectif ultra grenoblois qui entretient des relations électriques avec les supporters lorrains.