Sainté et Lyon ont failli fusionner en 1940

L'histoire tient à un détail, celle du derby rhônalpin aussi. L'AS Saint-Étienne et l’Olympique lyonnais ont failli fusionner pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le révèleà quelques heures du derby. À partir de 1940, le régime de Vichy souhaite supprimer le sport professionnel pour ne conserver que l'amateur. Le championnat de France de la saison 1943-1944 se joue donc par équipes d’académie, et un choix doit être fait entre celle de Saint-Étienne et celle de Lyon.C'est l'équipe « Lyon-Lyonnais » qui rafle la mise pour représenter les départements de l’Ain, du Rhône et de la Loire., détaille. « Lyon-Lyonnais » ne participera qu'à la seule saison du championnat d'académie, qui n'existera plus à la Libération en août 1944.Peut-être qu'Anthony Lopes et Jean-Philippe Krasso vont fusionner, ce dimanche.