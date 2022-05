Sainté sauf

Baladée à Nantes et reléguée jusqu'à la 79e minute du dernier match de la saison, l'ASSE a arraché sa place en barrage (1-1) grâce à son vétéran Romain Hamouma. Un petit miracle qui pourrait se transformer en grand moment, selon l'issue du barrage contre Auxerre la semaine prochaine.

« On est en Ligue 1 et demi »

Merci, Monsieur Hamouma

Il fallait voir l'explosion de la délégation stéphanoise, la communion de Romain Hamouma avec son banc et la clameur qui s'est fait entendre à la Beaujoire alors que les supporters foréziens étaient interdits de déplacement , que l'enceinte nantaise était entièrement acquis à la cause des Canaris et que l'enceinte nantaise était chauffée à blanc. Il faut dire qu'avant ce centre de Denis Bouanga repris par Romain Hamouma et claquée au fond des filets , l'AS Saint-Étienne était en Ligue 2 au bout de cette saison cauchemar, pour la première depuis 2004, et rien ne semblait pouvoir la sauver. Pascal Dupraz faisait des grands gestes sur son banc, en vain, Whabi Khazri courait dans le vide, Denis Bouanga se démenait pour rien, Alban Lafont était infranchissable, les passes vertes arrivaient en touche et Paul Bernardoni tenait la baraque tant bien que mal.Sainté, incapable de riposter au penalty que Ludovic Blas était allé se chercher tout seul en milieu du premier acte, a attendu la seconde période pour sortir la tête de l'eau. Comme s'il fallait attendre les 45 dernières minutes de la 38et dernière journée pour que cette équipe - qui pourrait s'en sortir en n'ayant remporté aucune de ses six dernières rencontres - retrouve un peu d'allant. Ce même Sainté qui avait été envoyé en Ligue 2 par deux fois lors de déplacement à Nantes , en 1984 (dernière rencontre du FCN à Marcel-Saupin) et 2001 (titre de champion des Canaris).Et si cette fois aussi, la cité des ducs était en fête , l'ASSE a vaincu le signe indien face à un FCN qui ne lui a pourtant pas fait de cadeau., a habilement glissé après ce combat Dupraz, arrivé le 22 décembre et qui est en passe de réussir une nouvelle mission sauvetage.Saint-Étienne, qui est l'écurie qui a le plus perdu cette saison avec le dix-septième Clermont (vingt revers tous les deux) laisse donc la place du mort au FC Metz (dix-neuvième) et aux Girondins de Bordeaux (vingtièmes). Et ce grâce à un certain Hamouma en fin de contrat, remplaçant au coup d'envoi, sept titularisations pour un but cette saison, 35 ans au compteur dont dix dans le Forez, mais toujours capable de rendre ce genre de services et de sauter une main courante dans l'euphorie de son égalisation., lâchait-il au coup de sifflet final, au micro de Prime Video.Avant de partir, l'ancien Lavallois aura signé ce but en cadeau d'adieu qui se révèlera peut-être salvateur. L'avenir le dira, et il est très proche : le barrage couperet face à l'AJ Auxerre arrive, pour un duel chargé d'histoire et d'enjeu.

Par Jérémie Baron, à la Beaujoire