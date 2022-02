La Roma arrache un point à Sassuolo

Sassuolo (4-3-3) : Consigli - Müldür, Chiricheș, Ferrari, Kyriakópoulos - Frattesi (Ayhan, 80e), M. Lopez, M. Henrique - Berardi (Ceide, 84e), Defrel (Tressoldi, 80e), H. Traorè. Entraîneur : Alessio Dionisi.



Roma (3-4-1-2) : R. Patrício - Mancini (Veretout, 77e), Smalling, Kumbulla - Karsdorp (C. Pérez, 83e), Mkhitaryan, S. Oliveira (Cristante, 69e), Viña (Maitland-Niles, 76e) - Pellegrini - Afena-Gyan (Shomurodov, 69e), Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

NeroverdiGiallorossiNeroverdiMême englué dans le ventre mou, Sassuolo reste un poil à gratter.Auteure de l'ouverture du score sur la pelouse du Mapei Stadium, la Roma s'est fait retourner en seconde période - notamment à cause d'Hamed Junior Traorè - avant de parvenir à égaliser au bout du temps additionnel (2-2) après la réduction numérique des locaux. La Roma ne gagne plus depuis trois rencontres toutes compétitions confondues, et reste septième de Serie A. Après deux alertes signées Domenico Berardi (6et 12), mais aussi un premier pion refusé à Traorè pour une faute de main (7), la Roma a répondu avec un face-à-face perdu par Felix Afena-Gyan face à Andrea Consigli (14) et un autre but annulé - cette fois pour hors-jeu - signé Tammy Abraham (33). Finalement, juste avant la pause, une main de Vlad Chiricheș a offert un penalty aux visiteurs et Abraham a transformé plein axeDès le retour des vestiaires, un centre de Traorè dévié par Chris Smalling a entraîné une belle boulette de Rui Patrício et le CSC du défenseur anglais. Le même Traorè, après un centre de Berardi et un enchaînement heureux malgré un Rick Karsdorp sur le dos, a mis lesdevant avec beaucoup de sang-froid. Par la suite, Abraham a provoqué le deuxième jaune de Gian Marco Ferrari (78), qui a laissé les siens à dix contre onze. Henrik Mkhitaryan a raté la balle d'égalisation (87), mais les entrants on fait la différence dans le temps additionnel avec une tête de Bryan Cristante sur un corner de Jordan VeretoutConclusion : garder un Veretout au fond de sa poche en cas de problème est toujours utile, n'est-ce pas Didier