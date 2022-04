À Nancy, le chardon ne pique plus

Ce lundi, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2, l’AS Nancy-Lorraine reçoit l’AC Ajaccio dans un match qui ressemble déjà à celui de la dernière chance pour les hommes d'Albert Cartier. Avec huit points de retard sur le barragiste Quevilly-Rouen, il faudrait un miracle pour que l'ASNL ne sombre pas en National. Récit d'une descente aux enfers.

« Les Anglais respectent l’autorité. Ici, ils se plaignaient de séances trop longues, trop dures, alors qu’avec Albert aujourd’hui, ils acceptent. »

« J’ai sous-estimé la différence culturelle »

« Quand le boss est loin, comme dans chaque entreprise, le comportement n’est pas le même. »

C'est donc ça, « un dirigeant du XXIe siècle » ?

« Comment présenter un projet à des futurs sponsors ? Même nous, on ne le connaît pas à court, moyen et long terme. »

« L’ASNL était plus près de la mort à notre arrivée »

« S’ils étaient premiers, est-ce qu’on dirait que c’est l’héritage de celui d’avant ? Non, on dirait que les repreneurs ont réussi et que c’est grâce à eux. À Toulouse, personne ne parle d’Olivier Sadran. »

Par Alexandre Plumey

Tous propos recueillis par AP.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un soir d’avril 2019, l'AS Nancy-Lorraine et l'AC Ajaccio - qui s'affrontent ce lundi soir en clôture de la 31journée de Ligue 2 - croisaient le fer pour ne pas descendre. À l’époque, les Nancéiens l'avaient emporté (1-0) grâce à un but tardif de Laurent Abergel avant d'assurer leur maintien plus aisément que leurs homologues insulaires. Sauf que depuis, les Corses sont devenus prétendants à la montée. De son côté, Nancy, lanterne rouge de Ligue 2 (avec 23 points en 30 matchs), file tout droit vers le National. Sans montrer, cette fois, la moindre faculté à s’extirper de la zone rouge après Noël comme ce fut le cas chaque saison depuis 2017, année de la descente dans l'antichambre de l'élite.Après avoir pourtant terminé huitième l'an dernier, son meilleur classement sur la période, l'ASNL a commencé à voir les nuages arriver en masse. Il y a un an, l’entraîneur Jean-Louis Garcia avait d'ores et déjà fait le choix de ne pas prolonger son contrat. Une bonne nouvelle pour le nouveau président de Nancy, Gauthier Ganaye, qui n’avait nullement l’intention de lui proposer., rembobine le successeur de Jacques Rousselot.(autre propriété du groupe montée en deuxième division anglaise en 2019).Car oui, en cet hiver 2020, la trêve des confiseurs a plutôt été celle des banquiers avec le rachat de l’ASNL par New City Capital, consortium d’investisseurs sino-américains passés par l’OGC Nice (2016-2019). Deux ans plus tard, le résultat n'est pas au rendez-vous.Après l’instauration d’un(en théorie, « contre-pressing » à la Klopp) aussi inefficace à vue d’œil qu’incompris par les joueurs, quatre points en dix rencontres et un limogeage express du tacticien allemand , l’heure était au changement avant même octobre. Benoît Pedretti passe de la réserve aux pros avant d’être remplacé par Albert Cartier début 2022., note l’ex-bras droit de Gervais Martel au RC Lens. Ce dernier fut d’ailleurs un allié de poids pour vanter les compétences de son protégé auprès de son ami Jacques Rousselot.Le premier exercice sans « JR » aux manettes commençait déjà mal. Et pas uniquement, car seuls douze joueurs composaient l’effectif à la reprise en juin., note un membre du précédent staff. Après 27 ans de présidence, une Coupe de la Ligue, deux titres de champion de Ligue 2, deux épopées européennes, Jacques Rousselot avait enfin réussi à vendre. Démarche entreprise depuis plusieurs années à force d’assumer seul les pertes financières devant la DNCG., souffle un proche de l’ancien patron.Celle-là se soldera par un chèque d’une dizaine de millions d’euros, dont trois pour éponger les dettes. Et un départ, sans tambour ni trompette, lors d’une saison à huis clos. Puis des regrets au regard de la situation sportive et administrative, à croire un intime :Fini ces présidents paternalistes, capables d’entrer dans le vestiaire si besoin."Je crois en vous, n’écoutez pas ce qui se dit autour", rappelle Michaël Chrétien, défenseur latéral (2002-2011 et 2015-2018).Gauthier Ganaye n’habite pas Nancy, mais le nord de la France. Le trentenaire partage son emploi du temps avec la présidence d’Ostende en Belgique., répond-il au sujet de son absence au quotidien.Dès l’audit réalisé à son arrivée, le nouvel homme fort à distance pensait compter sur les trois (plus que deux désormais) directeurs généraux et une bonne connexion wifi pour enchaîner les visioconférences afin de fixer le cap. Mais le Nordiste a surtout constaté. Ses rares collaborateurs directs au club assurent qu’il. Les autres attendent des réponses à leurs mails.Alors que le tableau sportif tend plus vers un blanc très pale qu’un rouge vif, l’administratif n’est pas plus reluisant. Certains salariés se sententUn autre du centre d’entraînement se demande. Tandis que six mois après leur arrivée, les nouveaux investisseurs qui investissent déjà peu décidaient d’inscrire l’équipe féminine en Régional 1 plutôt qu’en D2 pour des raisons économiques. Un mois plus tard, afin de renflouer les caisses, le président bicéphale vendait Mickaël Biron au grand frère d’Ostende avant de se le faire prêter dans la foulée.Cette situation économique a poussé la métropole du Grand-Nancy à étaler le paiement du loyer du stade, alors qu’en parallèle, le groupe vient d’investir dans le club de Kaiserslauten. Se pose ainsi la question de la suite en cas de descente :, juge Gauthier Ganaye. Une analyse non partagée par Pablo Correa, coach historique (2002-2011 et 2013-2017).L’homme aux pleins pouvoirs sous Jacques Rousselotet appelle. Ces mauvais choix sportifs des ancienne et nouvelle directions se traduisent sur le terrain, puis au classement et dans les finances. Une cellule de recrutement, poursuit l’un d’eux."coup de poker"De son côté, Éric Martin a réussi son propre transfert. Désormais à la retraite, l’ancien responsable du recrutement s’est vu confier des missions deen Afrique pour... New City Capital. Même flottement au centre de formation où il est demandé aux entraîneurs de solliciter leurs confrères en clubs pros au sujet des éléments non gardés le 30 avril., appuie un habitué de ces sessions. Un chardon qui ne pique plus beaucoup chez les professionnels donc. Encore pire, il dépérit. Sans avoir la certitude que les racines soient encore en vie.