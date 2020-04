L'AS Monaco récolte 50 000 euros pour la Croix-Rouge

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ces temps troubles et de lutte contre le coronavirus, de nombreuses actions sont mises en place dans le monde du foot pour aider et soutenir les efforts.L'AS Monacœur, le programme solidaire de l’AS Monaco, va ainsi reverser 50 000 euros, récoltés via une cagnotte en ligne , à la Croix-Rouge monégasque. Il s'agit d'un premier don, d'autres devraient donc suivre. L'argent servira à soutenir l'action des bénévoles de la Croix-Rouge auprès des personnes les plus vulnérables.De plus, le club de la Principauté a également mis à disposition le centre d’entraînement de La Turbie et le centre d’hébergement de l’Academy pour aider le centre hospitalier Princesse Grace.D'autres clubs, à tous les niveaux et chacun à sa mesure, organisent de nombreuses actions, comme le PSG qui avait mis en vente un maillot spécial pour aider l'APHP ou l'OM qui avait également récolté 50 000 euros et proposé de mettre ses infrastructures à disposition pour effectuer des campagnes de tests.