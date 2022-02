Monaco calme l'OL

Rapidement lancée grâce à un coup de tête de Jean Lucas, l'AS Monaco a dominé sans trop trembler l'Olympique lyonnais samedi soir au Louis-II (2-0) grâce notamment à un duo Ben Yedder-Diop en feu et à un Tchouaméni de nouveau royal. Les Lyonnais, de leur côté, ratent une nouvelle fois l'occasion d'enchaîner malgré les tentatives de Peter Bosz pour corriger son plan initial.

Vivelle Diop et royal Ben Yedder

Riposte sans révolte

??? ?? ????? | 2⃣ - 0⃣ | #ASMOL Seulement 2 buts de marqués dans ce match, grosse baisse de régime là... Les buts de la victoire de l'@AS_Monaco sont à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/VepR7GvjyG — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 5, 2022

AS Monaco (4-4-2) : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripán, C. Henrique - J. Lucas (Matazo, 79e), Tchouaméni - Martins (Vanderson, 61e), Diop (Akliouche, 88e) - Volland (Fofana, 61e), Ben Yedder. Entraîneur : Philippe Clement.



Olympique lyonnais (3-4-2-1) : Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba - Gusto (Faivre, 46e), Caqueret, T. Mendes (Ndombele, 46e), Henrique (Cherki, 46e, Keïta, 90e) - Paquetá (Barcola, 88e), Dembélé, Emerson. Entraîneur : Peter Bosz.

Peter Bosz ne connaît certainement pas Samuel Étienne, mais le Néerlandais sait à quel point il est difficile de réussir le « 4 à la suite » . La soirée monégasque du technicien lyonnais en aura été la confirmation : battu sans jamais vraiment se battre sur le Rocher, l'OL n'a pas su enchaîner après son coup de la semaine et voit un Monaco solide s'enrouler provisoirement à la quatrième place de Ligue 1.Quatre nuits après avoir tenté d'éteindre du bout des doigts l'excitation provoquée par la victoire de ses arquebusiers face à l'OM , Bosz s'est pointé samedi soir derrière les fourneaux sans trop bousculer son menu : système reconduit, nouvelles recrues laissées en doudoune au coup d'envoi, Emerson confirmé dans le trio offensif aux côtés de Moussa Dembélé, héros de la semaine préféré à Cherki, et Paquetá, fraîchement revenu du Brésil alors que Shaqiri a foutu le camp à Chicago. Objectif du menhir d'Apeldoorn ? Voir si son OL savait faire autre qu'allumer des pétards isolés et si ses ouailles étaient capables de surfer sur une série positive sans se prendre une gamelle à la première secousse positive.Alors, alors ? Alors, on a finalement vu l'OL danser de nouveau avec ses démons et l'AS Monaco plonger dans ce choc d'ambitieux sans le moindre frein. Sofiane Diop n'a ainsi eu besoin que de quelques minutes pour déballer ses premières friandises et, au bout d'un superbe une-deux entre l'international espoirs français et Wissam Ben Yedder, Jean Lucas a décollé pour planter une première flèche dans les cœurs de ses anciens potes d'une subtile tête piquée. Puis, les Monégasques, de nouveau portés par un Tchouaméni impeccable, ont laissé leur pied posé sur l'accélérateur, enchaîné les récupérations hautes, forcé Lopes à enfiler son costume de sauveteur (11, 15) et vu Ben Yedder claquer le deuxième but du soir après une ouverture en profondeur parfaite de Diop. Noyé dans les vagues, l'OL a progressivement réussi à respirer, mais seul Boateng, sur une frappe contrée par Disasi (37), et Dembélé (43) auront su faire passer un petit frisson sur le but d'un Nübel malgré tout inquiétant sur plusieurs séquences.Après un coup de gueule de Jean-Michel Aulas dans le vestiaire visiteur du Louis-II, Bosz n'a pas eu d'autres choix que de rebattre les cartes : exit Malo Gusto, Thiago Mendes et Henrique, entrées de Ndombele, Cherki et Faivre, puis retour du 4-2-3-1, comme lors du retournement de début de semaine contre l'OM. Verdict ? Les Lyonnais ont davantage eu le ballon, Rayan Cherki a tenté de jouer du silex, et Tanguy Ndombele, aidé par Caqueret, a cherché à faire grimper le tempo malgré son manque de rythme, mais la défense monégasque, symbolisée par un grand Maripán, n'a jamais vraiment tremblé là où Anthony Lopes a vu Diop envoyer une balle de 3-0 juste à côté du poteau gauche de l'OL (50).Assez stéréotypé et amputé d'appels en profondeur, le jeu des Rhodaniens a été trop lisible pour que cette rencontre bascule et Philippe Clement a pu se payer le luxe de voir ses hommes gérer leur seconde période, Nübel s'occupant sans trop de problèmes des tentatives de Cherki (77, 79). Dans les arrêts de jeu, Wissam Ben Yedder a raté l'occasion d'inscrire un doublé. Peter Bosz n'avait finalement peut-être pas tort de calmer le feu naissant : Lyon, qui a perdu Cherki sur blessure, laisse Monaco recoller au podium.