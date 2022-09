L’AS Ilienne Amateurs : au nom de Saint-Pierre et Miquelon

Après un voyage de plus de 4000 km en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’AS Îlienne Amateurs va disputer ce samedi un troisième tour de Coupe de France. Une compétition qui n'est accessible aux équipes de l’archipel que depuis 2018 et qui leur offre le privilège de se rendre en métropole, de vivre quelques jours à Clairefontaine, mais aussi d’affronter l’ex-international des Bleus Jérémy Mathieu, qui évolue à Luynes Sport (R2) avec l'objectif historique de se qualifier pour un 4e tour.

Archipel, mais pas archipeur

Par Alexandre Le Bris

Propos recueillis par ALB.

Situé à 30 kilomètres à l’est du Canada, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon abrite 6000 âmes, soit un peu moins que la ville de Guingamp. Si le hockey sur glace y est le sport roi, le football tente d’exister avec son championnat à trois équipes qui s’affrontent à huit reprises de mai à septembre. Mais depuis 2018, unefait courir les joueurs saint-pierrais un peu plus vite derrière le ballon rond : les équipes de l’archipel sont intégrées au troisième tour de la Coupe de France avec un voyage en métropole à la clé. Cette année, c’est l’AS Îlienne Amateurs qui a composté son ticket, éliminant aux tirs au but l’AS Saint-Pierre au premier tour, puis l’AS Miquelon au deuxième. Mais derrière ce bonheur de la qualification se cache un véritable périple pour déplacer la délégation de 30 Saint-Pierrais.Un océan les sépare de l’Hexagone, alors forcément, pas question d’y aller en char à voile , balaie d’entrée Mehdi El Ghazouani, taulier de l’équipe.(au Canada, province de Nouvelle-Écosse, NDLR)Un voyage forcément exceptionnel pour ces Français d'outre-mer :Une véritable aventure d’une semaine pour laquelle toute l’équipe a pu se rendre disponible., plaisante le latéral des Jaunes, officiant dans la production de contenus numériques dans le civil. Le président de la 3F, les Saint-Pierrais de l’ASIA le connaissent bien puisqu'il les avait accueillis au siège de la Fédération lorsqu'ils avaient gagné leur place au 3tour en 2019. Rebelote ce mercredi où ils ont en plus reçu chacun un maillot de l’équipe de France. , témoigne Mehdi.Le club présidé par Ludivine Quedinet, qui compte environ 300 licenciés, avait rencontré le FC Lyon à l’époque, était logé aux alentours et avait pu s’entraîner à Tola Vologe, l’ancien centre d'entraînement de l’Olympique lyonnais. Cette fois-ci, les Saint-Pierrais sont encore mieux lotis, puisqu'ils sont basés au CNF Clairefontaine., confie le joueur. À deux semaines près, ils auraient pu croiser Mbappé, Griezmann et consorts. Mais pas de quoi altérer leur enthousiasme :Le tout sans risquer de prendre un carton. Autre partie du complexe – et non des moindres - dont peuvent profiter les joueurs du coach portugais José Manuel Almeida : les terrains synthétiques. C’est sur cette surface inconnue de tous qu’ils affronteront samedi à 18 heures Luynes Sport, club de Régional 2 situé dans les Bouches-du-Rhône.On l’oublierait presque, mais c’est bien la raison principale de ce voyage malgré le parfum de colonie de vacances qui flotte dans l’air., avertit El Ghazouani, du haut de ses 34 ans.Cerise sur le gâteau, la formation basée à Aix-en-Provence compte dans ses rangs l’ex-international français Jérémy Mathieu (5 sélections).Ce 3tour à Luynes s’annonce forcément compliqué pour le club au trèfle à quatre feuilles., se souvient le défenseur.Et c’est presque ça l’essentiel, même si on s’autorise quand même à rêver., lance Mehdi El Ghazouani qui a bien cerné que c’est la coupe de tous les possibles, et n'est pas effrayé par l'idée de devoir retraverser une nouvelle fois l'océan pour le tour suivant.