L'Arsenal du Rwanda

C'est un sponsoring intrigant qui s'affiche sur les manches des Gunners depuis août : Visit Rwanda. Et depuis décembre, c'est au tour de Skol, la brasserie des mille collines, de rejoindre les rangs des partenaires d'Arsenal. Why ?

Kagame le Gunner

My take on my beloved Club Arsenal- a very good one at the game and a very good coach like a.Wenger ,this should not have been the kind of ending of an era. The coach is leaving and club trophy-less it was long coming! I am still a committed fan going forward :). Blame the owners — Paul Kagame (@PaulKagame) 3 mai 2018

Faire du sport, boire de la bière

Voilà un anniversaire dont personne ne voudrait avoir à se souvenir. En avril 2019, l'un des génocides les plus intensément meurtriers de l'histoire aura 25 ans. 7 avril-17 juillet 1994 : 101 jours, plus de 800 000 victimes, en grande majorité tutsis. Le jour où le Brésil brandit sa quatrième Coupe du monde, les machettes s'abaissent enfin au Rwanda , laissant derrière elles charniers et cicatrices. Le petit pays d'Afrique de l'Est est exsangue, profondément divisé. Comment se relever d'une vague de violence si extrême entre les deux parties d'une même nation ?Cette question, peut-être qu'habitués de l'Emirates Stadium et autres supporters desse la sont posée ces derniers mois. Depuis l'officialisation, le 23 mai 2018, d'un partenariat au premier abord inattendu : celui liant le Rwanda Development Board et l' Arsenal Football Club. Partenariat complété quelques mois plus tard par un accord entre le club londonien et Skol Brewery Limited Rwanda , brasseur local majeur. Ce qui pose une autre question, presque vulgaire au regard des enjeux énoncés plus haut : pourquoi ces contrats de sponsoring ? Pourquoi Arsenal, pourquoi le Rwanda ? Réponse : parce qu'Arsenal se trouve exactement à la croisée des dynamiques du Rwanda actuel. Suivez les directions indiquées par le pouvoir politique, le développement économique, l'inclinaison diplomatique et la construction sociale, vous atterrirez à l'Emirates Stadium.Et à un homme : Paul Kagame, le tout-puissant président de la Repubulika y'u Rwanda . Celui qui cumule modification de la Constitution en faveur d'une troisième candidature (en 2015) et réélection avec 98,8 % des voix (en 2017) est aussi unde longue date. Et volubile : tantôt il réclame le départ de Wenger , tantôt il n'hésite pas à «» pour leurs choix stratégiques. Et de préciser sa dernière pensée : «» , assène-t-il... moins de trois semaines avant l'officialisation du partenariat entre le tourisme de Kigali et le football londonien. À croire qu'aligner trente millions de livres sur trois ans pour être le tout premier sponsor dans l'histoire d' Arsenal à s'afficher sur la manche de son maillot permet de ne pas limiter sa liberté d'expression. Et tant pis pour le bâillon mis sur les voix s'élevant contre le régime, au nom de la réconciliation nationale. Et tant pis pour les observateurs notant qu'en 2018, l' Angleterre a accordé au Rwanda 62 millions de livres sterling d'aide au développement.» , note Thierry Barbaut, responsable numérique de l'ONG La Guilde et fondateur du site info-afrique.com . «» Et sur le tourisme, évidemment : «» , observe M. Barbaut, rappelant que Kigali a interdit le plastique depuis plus de dix ans dans le pays. Avec tout ça,, le message arboré par Lacazette et compagnie chaque semaine, va au-delà du tourisme. Quand le communiqué de presse vante la possibilité d'enregistrer son entreprise en six heures pour bénéficier des accords de libre-échange signés par Kigali, Thierry Barbaut n'y voit «» . Soit une lecture positive et dynamique d'un pays qui reste 158au classement des pays par leur IDH (Indice de développement humain).Vrai, le Rwanda a fait des progrès gigantesques en 25 ans. Et la façon de le clamer à la face du monde, via un maillot vu «» selon le club, traduit une autre inclination rwandaise : celle de miser sur le monde anglophone pour se développer, au détriment de la francophonie historique. «» , rappelle celui qui travaille entre Paris et l'Afrique (attentat du 6 avril 1994, préalable au génocide, N.D.L.R.). «» Volonté que tente d'infléchir la diplomatie française, avec par exemple la réception de Paul Kagame à l'Élysée pour la première fois depuis onze ans le 23 mai dernier... le jour de l'annonce du partenariat avec Arsenal . Ou encore via la nomination controversée, en octobre, de la Rwandaise Louise Mushikiwabo pour diriger l'Organisation international de la francophonie. Mais si le français reste enseigné à l'école, si le kinyarwanda reste la langue utilisée sur place, il n'empêche que l'anglais est vu comme la langue de l'ouverture et du développement. D'ailleurs, alors que le contrat de sponsoring signé avec lesprévoit un transfert de compétences en direction du Rwanda , la coloration francophone d' Arsenal commence à sérieusement pâlir.Une dernière influence derrière l'association entre Arsenal et le Rwanda : la cohésion sociale induite par le sport. Dans un pays où la thématique reste un préalable à tout progrès, le développement de la pratique sportive pour combler l'appétit de loisir accompagnant le développement économique est une gageure. C'est là qu'intervient la brasserie Skol (propriété du géant ABInBev, à ne pas confondre avec Sköll, du groupe Carlsberg), organisatrice du Tour du Rwanda et promotrice du football. Le contrat signé entre la Brasserie des mille collines et Arsenal – et habilement mis en avant via Lacazette ou Aubameyang pas les derniers pour s'en jeter une petite – doit permettre d'une part «» , selon le traditionnel bullshit marketing, d'autre part de développer le football local moyennant des encarts Skol x Arsenal . La perspective d'un nouveau marché pour les, l'assurance de s'imprimer dans la tête des gens lorsqu'ils sont assoiffés pour la brasserie.Finalement, comment lire ce double partenariat ? En invoquant un caprice de l'omnipotent Kagame, via des fonds dont le pays aurait cruellement besoin autre part ? Ou en préférant le verre (de bière) à moitié plein, une lecture selon laquelle les pays les moins développés n'en ont pas moins besoin de visibilité sur leurs progrès ? Quelque part entre les deux, sans doute. Mais le Rwanda a déjà gagné quelque chose à s'inviter sur un maillot d'un monstre du football : qu'on n'en parle plus seulement pour évoquer les démons du passé.