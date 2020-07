L'arrêt héroïque d'Ocampos face au gardien d'Eibar

[? VIDÉO] ??? Scène INVRAISEMBLABLE : Lucas Ocampos est décisif en tant que gardien de but !? Suite à la blessure du gardien sévillan, l'Argentin devient le héros du match en sauvant une balle d'égalisation de la part... du gardien d'Eibar !https://t.co/oceDWgAyJc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 6, 2020

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le héros de Séville.Le stade Ramón Sánchez Pizjuán a été le théâtre d'une scène incroyable ce lundi soir. Tout commence avec la blessure de Tomáš Vaclík, le gardien du FC Séville, dans le temps additionnel de la rencontre face à Eibar. Problème, Julen Lopetegui a déjà fait ses cinq changements. En bon soldat, Lucas Ocampos décide donc de prendre les gants et de s'improviser portier le temps de quelques instants. 101minute : après une touche longue et un cafouillage dans la surface, Marko Dmitrović, le dernier rempart d'Eibar, récupère le ballon et voit Ocampos dégainer un arrêt réflexe (peu académique, c'est vrai) pour éviter à son équipe de concéder le match nul. Fou.Pour ne rien gâcher, l'ancien Marseillais avait marqué l'unique but de la rencontre plus tôt en seconde période, trompant le même Dmitrović d'un extérieur du pied droit et inscrivant son treizième pion de la saison. Bingo pour Séville, qui prend six unités d'avance sur Villarreal au classement et conforte un peu plus sa place dans le top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.Une statue pour Ocampos, vite.