La Ligue 1 et la Ligue 2 sont officiellement arrêtées

Connaissance prise des décisions et déclarations du Premier Ministre et du Gouvernement, la LFP acte la fin de la saison 2019/2020. @PSG_inside champion de @Ligue1Conforama @FCLorient champion de @DominosLigue2Communiqué https://t.co/LtLVoKV6Ye pic.twitter.com/6Z3GIxKSKV — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 30, 2020

Lille, Lyon et Amiens au fond du seau.C'était attendu, c'est désormais officiel : les saisons 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2 sont officiellement arrêtées. La Ligue de football professionnel (LFP) a acté la décision ce jeudi. Le classement de Ligue 1 est entériné sur le principe du nombre de points pris par matchs joués, et sur les confrontations directes entre les équipes en cas d'égalité. Toutes les équipes ayant en revanche le même nombre de matchs joués en Ligue 2, le classement classique est pris en compte.Le PSG est donc sacré champion de France de Ligue 1, devant l'OM. Ce classement final envoit surtout Rennes (3) sur le podium pour la première fois de son histoire. Les Bretons joueront la Ligue des champions, au détriment du LOSC (4) qui se consolera avec la Ligue Europa. Dans le cas où les deux finales de Coupes ne puissent pas se jouer, les Lillois seront accompagnés en C3 par Nice (5) et Reims (6). Les caprices de Jean-Michel Aulas n'y auront donc rien changé : Lyon ne verra pas l'Europe la saison prochaine par la voie du championnat.Deux relégations et deux montées ont également été décidées par la LFP. Amiens (19) et Toulouse (20) évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, au contraire de Lorient (1et champion de Ligue 2) et Lens (2) qui font le chemin inverse. Nîmes (18de Ligue 1) est sauvé, alors qu'Ajaccio (3de Ligue 2) est bel et bien « le cocu de l'histoire » . Les montées et les descentes de Ligue 2 vers le National seront, quant à elles, officialisées lors de l'Assemblée Générale de la Ligue le 20 mai prochain.Et maintenant, place aux recours !