L’Arminia Bielefeld propose un pack spécial pour rembourser ses abonnés

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À Bielefeld, on n'oublie pas les fans.L’Arminia Bielefeld a usé d’originalité pour combler ses supporters. Selon Kicker , le dix-septième de Bundesliga, privé de son public cette saison à l'exception du premier match à domicile contre Cologne qui aura attiré 5000 privilégiés, propose à ses abonnés plusieurs moyens de remboursement.Ainsi, sur son site officiel, le club allemand invite toutes les personnes ayant un abonnement avec option de remboursement à utiliser un calculateur de compensation pour connaitre le montant auquel chaque abonné a droit, ainsi que les possibilités de remboursement. Ces dernières se distinguent entre un bon classique qui pourra être utilisé pour reprendre un abonnement la saison prochaine, et un, disponible jusqu’au 9 avril seulement.Ce pack comprend un maillot spécial en hommage à la première saison du club en Bundesliga en 1970, d’une valeur de 90 euros comprenant un éventuel flocage et l’ajout d’un badge, ainsi qu’un morceau de coque de siège, à 65 euros, ou de garde-corps, à 35 euros, selon si l’abonné était en tribune ouest (assis) ou sud (debout). Les supporters auront la possibilité de personnaliser ces morceaux de stade et bénéficieront, en plus, d’un bon de remboursement au prix initial de l’abonnement, moins la valeur des objets choisis dans le pack.Une belle opération qui a déjà séduit plus de 1700 abonnés, ce mardi, sur les 8100 pouvant prétendre à un remboursement.