L'Argentine revient d'entre les morts et élimine l'Écosse !

Alexander - Smith (Howard, 86e), Corsie, Beattie, Docherty - Little, Crichton, Weir - Evans (Brown, 86e), Cuthbert, Emslie. Sélectionneuse : Shelley Kerr.



Correa - Bravo, Barroso, Cometti, Stabile - Larroquette, Santana (Mayorga, 82e), Benítez, Bonsegundo - Banini (Menendez, 60e), S. Jaimes (Ippolito, 71e). Sélectionneur : Carlos Borrello.

Miracle et folie au Parc.Alors que l'Argentine n'avait toujours pas marqué dans cette Coupe du monde et était à la poursuite d'un premier but en Mondial depuis douze ans, les filles de Carlos Borrello ont retourné mardi soir le bide de l'Écosse, qui menait pourtant 3-0 après 70 minutes.Cette rencontre a été incroyable dès les premières pages : au quart d'heure de jeu, Mariana Larroquette touche la barre écossaise et, sur le contre, voit Little ouvrir le score. On se dit alors que l'Argentine est maudite, ce que le scénario va d'abord confirmer, Jenny Beattie doublant la mise juste après la mi-temps et Cuthbert clouant les Sud-Américaines vingt minutes plus tard. Pourtant, l', entreprenante tout au long de la rencontre et boostée par le coaching du guide Borrello, va revenir et inscrire deux buts avant le temps additionnel. Puis, évidemment, la VAR s'est invitée à la fête sur un penalty obtenu par Cometti et raté dans un premier temps par Bonsegundo. Problème : Alexander, la gardienne écossaise, n'avait pas le moindre pied posé sur la ligne de but, et Bonsegundo s'est vu offrir une deuxième chance, cette fois transformée à la dernière seconde.Avec ce nul fou (3-3), l'Écosse est éliminée et l'Argentine, miraculée, peut encore espérer terminer parmi les meilleures troisièmes, ce qui sera malgré tout compliqué, le Chili, à l'affût, jouant la Thaïlande mercredi et le Cameroun, également en course, affrontant la Nouvelle-Zélande.