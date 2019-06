L'Argentine rejoint le Brésil sans la manière

Grâce à des réalisations de Lautaro Martínez et Giovani Lo Celso, l'Argentine a battu 2-0 un Venezuela faiblard en quarts de finale de la Copa América. La manière n'y est toujours pas, mais cette Argentine rejoint le Brésil dans le dernier carré.

La copie conforme du scénario de Qatar-Argentine

La boulette de Fariñez

Brésil (4-5-1) : Fariñez - Hernández, Chancellor, Mago (Soteldo, 56e), Rosales (Seijas, 83e) - Moreno, Murillo, Herrera, Rincón, Machís (Martinez, 71e) - Rondón. Sélectionneur : Rafael Dudamel.



Argentine (4-3-1-2) : Armani - Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Acuña (Lo Celso, 68e) - Messi - L.Martínez (Di María, 64e), Agüero (Dybala, 85e). Sélectionneur : Luis Scaloni.

Si l'équipe nationale d'Argentine était un collégien fainéant qui plie ses devoirs plus vite que la durée d'un épisode de, elle lirait des «» et autres «» sur ses bulletins. L'Argentine est qualifiée pour les demi-finales de la Copa América, et ce, pour la troisième fois consécutive, après ses deux défaites en finale en 2015 et 2016, mais elle ne séduit pas. En face, le Venezuela bataillait avec des épées en plastique en attaque et un gardien en mousse, bref, c'était un adversaire faiblard. L'a marqué rapidement et plié le suspense à un quart d'heure de la fin.Au Maracaña, Luis Scaloni reconduit son trio offensif Messi-Agüero-Martínez. En défense, Pezzella remplace Saravia, forfait, et au milieu, Acuña est préféré à Lo Celso. Comme face au Qatar, l'Argentine met la pression d’entrée sur le but adverse. Agüero tente sa chance en angle fermé (3), puis, sur corner, Faríñez est tout heureux de voir cette tête de Martínez rebondir sur Pezzella et lui revenir dessus (7). La troisième est la bonne pour les Argentins : à la réception d'un corner botté de l’autre côté du terrain, Martínez dévie un tir du Kun au fond des filets (10). Comme face au Qatar, une nouvelle fois, c’est l’attaquant de l’Inter qui ouvre le score. Mais, comme face au Qatar, là encore, les hommes de Scaloni vont largement baisser de rythme après 20 premières minutes attrayantes.Les Argentins ont déjà tiré huit fois au but, quand lamet Franco Armani à contribution pour la première fois (18). Le gardien argentin dégage des poings. Il n’aura presque plus rien à faire jusqu’au milieu de la seconde période. Le match se rééquilibre quand même dans la possession de balle à la suite d'unvidéo demandé par Wilmar Roldán (l’arbitre colombien qui avait récemment fait le signe de la VAR dans une compétition où la VAR... n’existe pas ), mais la défense argentine est autoritaire, à commencer par l'intraitable Juan Foyth, décalé sur le côté droit en l’absence de Saravia. Quand on fait les comptes, les Vénézuéliens collectionnent moins les occasions de but que les cartons jaunes venant sanctionner de vilaines fautes : Rincón (12), Herrera (15), Rondón (44).70minute. À bout portant, Ronald Hernández a une balle d'égalisation au bout du pied. Mais Armani dégaine une parade décisive. Ce sera la seule véritable alerte sur les buts argentins de toute la partie. Quelques minutes auparavant, Giovani Lo Celso a remplacé Marcos Acuña. Et l'ancien joueur du PSG fait le break à l'affût d'une boulette du gardien vénézuélien Fariñez qui lui relâche le cuir dans les pieds. Dybala entre en fin de match. À la place de Lionel Messi, souvent imprécis le peu de fois où il a touché le ballon ? Non, car Luis Scaloni n'ose pas sortir son numéro 10, donc c'est en remplacement d'Agüero. L'Argentine est en demi-finale, son meilleur joueur, lui, n'a pas pesé sur la rencontre.