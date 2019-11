L'Argentine muselle le Brésil

Brésil (4-3-3) : Alisson - Alex Sandro (Renan Lodi, 64e), Thiago Silva, Militão, Danilo - Casemiro (Wesley, 85e), Arthur (Fabinho, 55e), Paquetà (Coutinho, 46e) - Willian (Rodrygo, 71e), Firmino, G.Jesus (Richarlison, 71e). Entraîneur : Tite.



Argentine (4-4-2) : Andrada - Tagliafico, Otamendi, Pezzella, Foyth - Paredes (G.Rodríguez, 82e), Lo Celso (Acuña, 59e), De Paul, Ocampos (N.González, 75e) - Messi, L.Martínez (Alario, 88e). Entraîneur : Lionel Scaloni.

Un match amical au pays de l'or noir.À Riyad, le Brésil et l'Argentine ont offert un triste spectacle aux résidents saoudiens présents sur place. Dans un match sans réel enjeu si ce n'est celui de l'honneur, laest la première sélection à s'offrir une opportunité d'ouvrir le score à la suite d'un dribble manqué de Juan Foyth dans sa propre surface, entraînant une faute de Nicolás Otamendi sur Gabriel Jesus. Désireux de se faire justice lui-même avec ce penalty, l'avant-centre desmanque le cadre. Pas de bol pour les Brésiliens, puisque l'va obtenir à son tour un penalty pour une faute d'Alex Sandro sur Leo Messi. En deux temps,transforme la tentative (13, 0-1). Mis à part deux nouveaux tirs du quintuple Ballon d'or, plus rien ne sera marqué dans cette première période.Dans le deuxième acte, le numéro dix argentin s'affirme comme l'artilleur en chef de son équipe à l'aide de coups de pied arrêtés qu'il obtient lui-même. Mais à chaque coup franc, Alisson est là pour détourner le ballon du but. Tour à tour, Lautaro Martínez et Leandro Paredes tentent bien de tromper la vigilance du portier de laune deuxième fois, mais rien n'y fait : Alisson stoppe toutes les offensives adverses. Plus le temps passe, plus l'Argentine prend le contrôle du match et le vainqueur de la Copa América 2019 concède une défaite dans ce match qui n'avait de prestige que le nom.Pour le retour de Messi en équipe nationale, l'Argentine de Lionel Scaloni s'offre un joli scalp.