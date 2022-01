L'Argentine joue un mauvais tour au Chili

Eliminatoria ConmebolGol de Argentina ??Angel Di Maria pic.twitter.com/I3R67OuMeJ — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) January 28, 2022

Chili (4-2-3-1) : Bravo (Cortés, 35e) - Díaz (Isla, 60e), Maripán, Medel, Vegas (Suazo, 46e) - Pulgar, Aránguiz - Vargas (Dávila, 85e), Nuñez (Montecinos, 60e), Sánchez - Brereton. Entraineur : Martín Lasarte.



Argentine (4-3-3) : E.Martínez - Molina, Otamendi, Li.Martínez, Tagliafico - De Paul (Lo Celso, 71e), Paredes, Gómez - Di María (Correa, 85e), La.Martínez (Álvarez, 78e), González (Acuña, 70e). Entraineur : Walter Samuel.



Pas de Messi, pas de Scaloni, pas de soucis.Sans Lionel Messi, resté à Paris après avoir contracté le Covid début janvier , et privée de son sélectionneur Lionel Scaloni, testé positif tout comme son adjoint Pablo Aimar et les attaquants Alexis Mac Allister et Emiliano Buendía quelques heures avant la rencontre, l'Argentine a malgré tout fait fi de ces tracas pour s'imposer au Chili (1-2) ce jeudi soir à l'Estadio Zorros del Desierto de Calama et se rapprocher du Brésil (36 points contre 32), toujours leader des éliminatoires de la zone Amérique du sud pour la Coupe du monde 2022. Et comme souvent lorsque lan'est pas là, c'est Ángel Di María qui enfile le costume de super-héros. Côté droit, le joueur du Paris Saint-Germain se promène avant de lâcher, à 25 mètres des buts adverses, un bijou du pied gauche pour ouvrir le scoreMalgré la belle égalisation de Ben Brereton d'une tête lobée, l'se montre létale et reprend les devants avant la pause grâce à Lautaro Martínez, à l'affut après une lourde frappe de Rodrigo De Paul repoussée par Claudio Bravo qui, blessé, doit abandonner ses coéquipiers dans la foulée (35). En danger dans ces éliminatoires (septième, seize points), lapousse fort (treize tirs à sept) afin d'arracher au moins un point mais la solidité d'Emiliano Martínez devant Paulo Díaz (44) et Brereton (83) laisse Alexis Sánchez et ses coéquipiers à quai.Cette fois, le Chili est vraiment dans la sauce.