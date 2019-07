L'Argentine gratte la petite finale, Messi voit rouge

Argentine (4-3-3) : F. Armani - Foyth, Pezzalla, Otamendi, Tagliafico - De Paul, L. Paredes, Lo Celso (Funes Mori, 90e) - Messi (c), Agüero (M. Suárez, 81e), Dybala (Di María, 67e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.



Chili (3-1-4-2) : G. Arias - P. Díaz, G. Medel (c), Jara (Maripán, 50e) - Pulgar - M. Isla, J. Beausejour, Aránguiz (N. Castillo, 83e), A. Vidal - A. Sánchez (J. Fernándes, 17e), Edu. Sélectionneur : Reinaldo Rueda.



Une médaille de bronze et un coup de tonnerre.Tapée par le Brésil en demie (2-0), l'Argentine a accroché la troisième place de la Copa América face au Chili (2-1) au terme d'une partie qui a pris des allures de combat, et durant laquelle Lionel Messi, après sa passe décisive, s'est fait exclure pour la deuxième fois de sa carrière seulement.Déjà auteur du premier frisson avec une frappe de peu à coté (8), Agüero a surpris la défense chilienne sur un coup franc joué rapidement et grâce au coup d'oeil de Messi, a pu éliminer Gabriel Arias (1-0, 12). Après une belle frappe de Messi (20), Paulo Dybala a fait le break sur un numéro d'équilibriste, pour son deuxième pion avec l'(2-0, 22Mais le vrai coup de tonnerre de la première période a eu lieu juste avant la pause, au moment où le Paraguayen Mario Díaz de Vivar a sorti un carton rouge (sévère) pour Messi et Medel après un léger frittage entre les deux capitaines : une première pour la(jamais expulsée en club), 14 ans après son rouge récolté lors de sa première sélection face à la Hongrie.Le Chili a sorti la tête de l'eau sur penalty après une faute assez bête de Lo Celso sur Charles Aránguiz, et Vidal ne s'est pas fait prier (59) sur... la première frappe de la. Malgré plusieurs grosses situations pour le Kün, le score n'a plus bougé et le double tenant du titre repart avec la médaille en chocolat.Une fin bien triste pour la génération dorée chilienne.