L'Argentine freinée par le Paraguay

Argentine (3-4-3) : Armani - Montiel, Lu.Martínez Quarta, Otamendi - González, Palacios (Lo Celso, 29e), Paredes, De Paul (Domínguez, 83e) - Ocampos (Di María, 60e), Messi, La.Martínez (Alario, 83e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.



Paraguay (4-3-3) : Silva - Alonso, Gómez (J.Rojas, 86e), Balbuena, R.Rojas - Villasanti (Morel, 74e), Cardozo Lucena, G.Giménez - Romero, Almirón (Alderete, 90+2e) - Lezcano (Pérez, 74e). Sélectionneur : Eduardo Berizzo.

Dans une Bombonera totalement vide, l'Argentine a connu son premier accrochage dans ces éliminatoires pour le Mondial 2022.Victorieuse de ses deux premiers matchs contre l'Equateur et en Bolivie, l'accueille une équipe paraguayenne qui n'est pas venue pour faire de la figuration. Très tôt dans la partie, les visiteurs se montrent dangereux et Miguel Almirón parvient à obtenir un penalty suite à une obstruction de Lucas Martínez Quarta. De sang froid, Angel Romero prend Franco Armani à contre-pied et inscrit son troisième but en trois journées. Incapable de proposer une réponse digne de ce nom, l'Argentine bégaie son football jusqu'à l'entrée en jeu de Giovani Lo Celso pour remplacer Exequiel Palacios, touché au dos. Grâce au milieu de terrain de Tottenham, l'Argentine revient au score avant la mi-temps : son centre sur corner atterrit sur la tête de Nicolás González qui propulse le ballon dans les filetsEn deuxième période, l'Argentine montre un visage toujours plus conquérant à l'image de Lo Celso. Sur un mouvement avec González, le numéro 20 pense donner une nouvelle passe décisive à destination de Leo Messi (58), mais le corps arbitral refuse le but pour une faute au préalable de González. Toujours entreprenante, la sélection argentine apporte le danger grâce au mobile Lautaro Martínez (49, 69) mais Antony Silva est toujours là pour empêcher un deuxième but local. À son tour, Messi tente de tromper la vigilance du portier sur coup franc mais Silva détourne le ballon sur sa barre (72). De son côté, le Paraguay reste dangereux grâce aux coups de pied arrêtés de Romero (79), finalement remplacé par Antonio Sanabria dans des dernières minutes stressantes, mais sans changement au tableau d'affichage.1-1, un résultat similaire entre les deux équipes lors de la dernière Copa América.