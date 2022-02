Touche pas à ma Pulga

Légitimes ou pas, les critiques reçues par La Pulga en France après la rencontre face au Real Madrid ont vivement fait réagir en Argentine. Médias et anciens joueurs ont volé au secours du capitaine de la sélection.

« C’est comme si, seulement maintenant, on l’avait enfin totalement accepté comme notre enfant prodige. »

Totem d’immunité

No entienden nada… le tocó errar un penal pero jugó un buen partido . Y después de haber fallado se hizo cargo del equipo encabezando cada avance. https://t.co/tYG3h6z1tM — Sebastián Vignolo (@PolloVignolo) February 16, 2022

« Avant Messi, je pensais que le PSG était un endroit où on vendait des fruits à la sortie de Roland-Garros. Vous ne méritez pas d’avoir Messi. »

Le Kun vs la France

¡SE ENOJÓ EL KUNI CON LOS FRANCESES! "El penal de Leo, la CDSM. Encima jugó re cheto. Los diarios lo mataron, son re giles. Tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y dije: 'No, porque aguante Lio Messi'. CORTA". pic.twitter.com/aFOrAZPPfN — TyC Sports (@TyCSports) February 17, 2022

Par Georges Quirino-Chaves à Buenos Aires

Certains diront que c’est trois fois rien. Juste un trois en fait. Comme la note attribuée par le journal L'Équipe à Lionel Messi après le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. Ce petit chiffre de rien du tout, balancé ce mercredi en page trois du canard, a pourtant enflammé l’Argentine pendant toute la journée d’hier. À la limite de l’incident diplomatique., s’indignait le quotidien sportif argentin en Une de son site en fin d’après-midi. Le matin-même dans ses colonnes, le journal expliquait avoir vudejustifiant une note de 5,5., se demandait le rédacteur resté anonyme. En découvrant quen’avait pas beaucoup mieux noté (3,5) le capitaine de, la chaîne de télévision TyC Sports s’interrogeait carrément :Un journaliste du quotidien sportif français était même invité à venir s’expliquer en direct. Il était en réalité sur le banc des accusés. Le débat a occupé l’antenne pendant une bonne partie de la journée., disait pour sa part le champion du monde 1986, Oscar Ruggieri sur ESPN. Avant de balancer un mystérieux :. Sous-entendu une grande conspiration française contre le petit d’Omar Da Fonseca.Depuis la disparition de Diego Maradona et surtout la victoire de l’Argentine en Copa América cet été, il faut comprendre que Lionel Messi est devenu l’intouchable héros national dans son pays. Oubliées les critiques, parfois violentes, envers celui qui avait perdu quatre finales avec sa sélection. Celui qui a menéen leader vers un titre attendu depuis 1993 a d’une certaine façonnous expliquait il y a quelques mois l’écrivain argentin et fou de foot Eduardo Sacheri :. En plus de ça, les Argentins sont ravis d’avoir désormais le bon rôle. Avant, ils s’agaçaient de voir leur numéro 10 sourire et tout gagner avec Barcelone pendant qu’ils le voyaient perdre et pleurer avec leur sélection. Désormais, c’est à Paris qu’ils le voient tête baissée . Chez eux, ils célèbrent dorénavant de le voir débarquer avec la banane en permanence. L’important c’est la Coupe du monde. Il faut donc le protéger jusqu’à sa dernière danse. Et surtout, ne pas répéter les erreurs du passé en étant trop dur avec le natif de Rosario.Jusqu’à maintenant, les performances en demi-teinte du numéro 30 avec le PSG ont été constatés sans être critiqués dans la presse argentine. C’est la faute au manque de préparation, au problème d’adaptation, à Pochettino ou à son récent Covid, lit-on souvent. Difficile en réalité de vraiment parler du niveau de l’attaquant sans déclencher un débat hystérique. Un exemple symptomatique : après le match contre le Real Madrid, quand un chroniqueur, avec mille pincettes, ose dire sur ESPN que, sous-entendant qu’à 34 ans,allait désormais avoir un rôle différent, le présentateur vedette du canal Sébastian Vignolo coupe net le débat, hors de lui :. Il est finalement resté.Désormais streamer compulsif depuis que ses problèmes de santé l’ont contraint à mettre un terme à sa carrière , Sergio Agüero a lui aussi volé au secours de son pote de toujours mercredi soir.. Forcément objectif, le Kun avait aussi très envie de s’exprimer sur le « 3 de L’Équipe-gate » depuis son siège de gamer :"Je ne vais pas le faire en soutien à Lio Messi !". Et encore, il n’a pas entendu Jérôme Rothen se demander si le PSG avait engagé le septuple Ballon d’or ou son frère...Au milieu de tout ce shit-storm contre la presse tricolore sur les bords du Rio de la Plata, la palme d’or de l’indignité est à décerner à Alejandro Fantino, animateur-star de programmes sportifs et de débats politiques en Argentine, convaincu d’avoir envoyé punchline sur punchline pour exprimer le fond de sa pensée et orienter l’opinion publique contre le club parisien :. On avait dit : pas René.