L'Argentine étouffe le Pérou

Pérou (4-2-3-1) : Gallese - Corzo (Advíncula, 71e), Santamaría, Abram, Trauco - Aquino (Cartagena, 88e), Yotún (Calcaterra, 88e) - Carrillo, Cueva (Ruidíaz, 81e), Flores (Polo, 71e) - Lapadula. Sélectionneur : Ricardo Gareca.



Argentine (4-2-3-1) : Armani - Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico - Paredes, Lo Celso - De Paul (Ocampos, 57e), Messi, González (Di María, 72e) - Martínez (Gómez, 89e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.

Après l'accroc, le réveil.Contrainte de partager les points vendredi dernier contre le Paraguay (1-1) , l'Argentine a remis les pendules à l'heure, en allant tranquillement battre le Pérou chez lui (0-2).Et pour ne pas se faire surprendre comme il y a cinq jours, l'décide de vite prendre le match à son compte. Un peu plus d'un quart d'heure de jeu est suffisant pour qu'un bel extérieur de Lo Celso trouve Nicolás González dans la surface. L'enchaînement contrôle-frappe du joueur de Stuttgart est parfait et lui permet de planter pour la deuxième fois en moins d'une semaine (). Un ancien du PSG dans le rôle du livreur de caviar donc, avant un actuel, quand Leandro Paredes envoie Lautaro Martínez gagner son face-à-face avec Pedro Gallese ().Malgré une assez nette domination, Leo Messi et ses copains jouent à se faire peur sur coups de pieds arrêtés, pas aidés par un Franco Armani dégageant autant de sérénité que lors d'un huitième de finale du Mondial 2018. Dans le même temps, ils sont dans l'incapacité de marquer un troisième pion, Ocampos butant sur Gallese à bout portant, et Messi voyant sa feuille morte toute mignonne frôler le poteau. Et quand ce but final s'offre finalement à eux, c'est l'arbitre M. Roldán qui refuse de leur donner en ne sifflant pas un penalty qui semble pourtant évident sur la. Qu'importe, l's'impose par deux buts d'écart. Deux, comme la place qu'elle récupère dans ces qualifications à la Coupe du monde 2022, zone AmSud.L'Argentine qui gagne. Le Brésil qui gagne . Oui, des choses normales se passent encore sur cette Terre en 2020.