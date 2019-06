L’Argentine avance d’un petit point

Trois jours après sa défaite face à la Colombie (0-2), l’Argentine a fait légèrement mieux contre le Paraguay au Mineirão de Belo Horizonte en grattant un match nul (1-1). Un point qui aurait pu s’envoler si Franco Armani n’avait pas repoussé un penalty.

Sanchez mais avec un but

Une affaire de penalty

Argentine (4-4-2) : Armani - Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico - Pereyra (Agüero, 46e), Lo Celso, Paredes, De Paul (Suarez, 87e) - Messi, Lautaro Martinez (Di Maria, 67e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.



Paraguay (4-2-3-1) : Fernández - Piris, Gómez, Alonso, Arzamendía - Rojas, Sánchez - González (Escobar, 90e), Matías Rojas, Almirón (Ortiz, 87e) - Santander (Romero, 72e). Sélectionneur : Eduardo Berizzo.

par Steven Oliveira

C’est une image que les supporters argentins commencent à avoir l’habitude de voir. Celle de Lionel Messi, tête baissée et regard dans le vide, qui se gratte la barbe au moment du coup de sifflet final. Et il n’y a pas besoin d’être Patrick Jane pour comprendre que le capitaine de l’Albiceleste est frustré et dans le flou. Comment aurait-il pu en être autrement alors que l’Argentine a, une nouvelle fois, peiné dans le jeu face au Paraguay à Belo Horizonte. Et ce n’est pas son but sur penalty pour gratter un point qui va rassurer Lionel Messi.Déjà dos au mur après sa défaite face à la Colombie (0-2) en match d’ouverture, l’Argentine se devait de gagner face au Paraguay. Et pour cela, Lionel Scaloni a décidé de se passer de Ángel Di María et de Sergio Agüero, plus que moyens face aux. Un choix qui semble payant à voir le début de rencontre de l’Albiceleste qui kidnappe le cuir afin de faire briller Giovani Lo Celso et Lionel Messi, qui met le feu dans la surface adverse (5). En souffrance, le Paraguay laisse passer l’orage, qui fait du bruit mais qui n’est finalement pas dangereux, puis décide de passer à l’action. D’abord par Derlis Gonzalez qui voit sa frappe contrée raser le poteau de Franco Armani (28). Puis par Richard Sanchez, qui profite d’une grosse accélération et d’un centre téléguidé de Miguel Almiron pour ouvrir le score (0-1, 37). Et ce n’est finalement pas un hold-up tant l’Argentine s’est arrêtée de jouer après 20 premières minutes de domination quasi totale.La seconde période débute finalement comme la première : avec le ballon dans les pieds de l’Argentine. Sauf que cette fois-ci l’orage est bien plus violent. Et il se nomme Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter Milan fait d'abord trembler la barre transversale (52) avant de provoquer un penalty pour une main d’Iván Piris, chopé par la VAR. Un cadeau que Lionel Messi accepte volontiers en envoyant le cuir au fond des filets (1-1, 57). Le plus dur est fait pour l’Argentine ? Eh bien pas tout à fait puisque, là encore, les hommes de Lionel Scaloni vont baisser le pied après 15 minutes et le Paraguay va en profiter pour gratter un penalty après une faute de Nicolas Otamendi sur Derlis González.Un Derlis González qui a visiblement oublié la règle qui veut que celui qui subit la faute ne doit pas tirer le penalty. Dommage, cela aurait pu lui éviter de voir Franco Armani repousser sa tentative (61). Pas vraiment heureuses de ce match nul, les deux formations vont alors faire voyager le cuir d’un but à l’autre pour tenter d’arracher la victoire. En vain. Dernière de ce groupe B, l’Argentine va donc devoir s’imposer face au Qatar pour espérer atteindre le tour suivant. Et vu la nouvelle prestation des potes de Lionel Messi, c’est loin d’être gagné.