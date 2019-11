L'Argentine arrache le nul face à l'Uruguay

Argentine (4-3-1-2) : Andrada - Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico - De Paul (Rodríguez, 88e), Paredes (Gonzalez, 79e), Acuña (Domínguez, 67e) - Dybala (Martínez, 76e) - Messi, Agüero. Entraîneur : Lionel Scaloni.



Uruguay (4-3-1-2) :Campaña - Cáceres, Coates (Gio González,17e), Godín, Viña - Vecino, Torreira, Valverde (Bentancur, 75e) - Lozano (Rodríguez, 88e) - Luis Suárez, Cavani (Laxalt, 56e). Entraîneur : Óscar Tabárez.

VLA

L'Argentine sur le fil.À la surprise générale, l'Argentine et l'Uruguay ont offert aux spectateurs de Tel-Aviv un match haché, entre fautes incessantes, légères échauffourées et multiples changements de ballon. En première mi-temps, l'Argentine a longtemps donné l'impression de dominer, en confisquant le cuir, mais ne s'est jamais montrée réellement dangereuse. D'un réalisme insolent, les Uruguayens ont laissé venir et ont ensuite ouvert le score sur leur premier véritable mouvement collectif, initié par un superbe renversement de jeu de Valverde en direction de Brian Lozano, côté gauche. Ce dernier a ensuite trouvé en retrait Lucas Torreira, aux 18m, lequel a centré pour Luis Suárez qui a ensuite directement remisé vers Cavani, idéalement placé et qui n'a plus eu qu'à tacler le ballon au fond des filets pour inscrire son cinquantième but avec la(0-1, 34).En seconde mi-temps, l'Argentine tient le ballon, mais peine toujours dans le jeu et s'en remet aux coups de pied arrêtés. Messi se montre dangereux sur un premier coup franc (53) et offre ensuite un but à Agüero, qui coupe d'une belle tête croisée le coup franc frappé côté gauche par le numéro dix argentin (1-1, 63). Si l'on a cru pendant quelques minutes que l'Argentine était revigorée par ce but, laréagit dans la foulée et Luis Suárez se charge de faire redescendrela température. Avec un coup franc à l'entrée de la surface logé dans la lucarne d'Andrada (1-2, 68).Malgré la volonté uruguayenne de tout verrouiller, l'Argentine égalise une nouvelle fois grâce à un coup de pied arrêté, Lionel Messi transformant un penalty accordé à la suite d'une main de Martín Cáceres (2-2, 92).Merci Messi, encore.