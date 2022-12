L'arbitre qui avait sifflé deux fois la fin de Tunisie-Mali prend sa retraite

I think Janny Sikazwe has blew the final whistle way too early again! Ends his career before full time #SSFootball pic.twitter.com/3vgxGH6Dq0 — Clyde Tlou (@clydegoal) December 21, 2022

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une légende qui raccroche après un Mondial, tel Zidane en 2006.En poste depuis 2001, il avait fait le buzz lors de la CAN 2021 au Cameroun, lorsqu'il avait sifflé à deux reprises la fin de la rencontre opposant la Tunisie au Mali en phase de poule. Le grand Janny Sikazwe, arbitre international zambien, a annoncé sa retraite ce mercredi. Il avait été suspendu un temps, entre 2018 et 2019, pour des faits de corruption, avant d'être finalement réhabilité . Il a notamment exercé au sifflet lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2016 au Japon, qui avait vu le Real Madrid sacré. Également à son palmarès : une finale de la CAN 2017 remportée par le Cameroun, et deux participations au Mondial, en Russie en 2018, et donc au Qatar en 2022 La retraite à 43 ans, il ne veut pas venir en parler à Élisabeth Borne