L'arbitre Mateu Lahoz écarté temporairement par la Liga

? Informa @pedro_morata ❌ Mateu Lahoz no pitará este fin de semana, ni en la Supercopa de España en Arabia ? Por su cabeza no pasa una retirada del arbitraje a final de temporada ? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/s6t5aUFEmq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 5, 2023

VP

Simple mise au repos ou vraie sanction ?S’il y a un arbitre qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, c’est bien Antonio Mateu Lahoz. Au centre de plusieurs polémiques pour ses dernières prestations à la Coupe du monde et en championnat d’Espagne, l’arbitre de 45 ans ne retrouvera pas les terrains dans les prochains jours. La radio espagnole Cadena Cope annonce que le Valencien n’a pas été désigné pour arbitrer ou gérer l’assistance vidéo lors de la prochaine journée de Liga de ce week-end. On ne le retrouvera pas non plus au sifflet pour la Supercoupe d’Espagne, organisée du 11 au 15 janvier en Arabie saoudite.Dernièrement, Mateu Lahoz s’était distingué à plusieurs reprises : d’abord en distribuant 16 cartons jaunes et un carton rouge dans le quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4-3 aux tirs au but), puis en attribuant 12 cartons jaunes dans le seul dernier quart d’heure du match entre l'Espanyol et le FC Barcelone le 31 décembre dernier. Deux exemples parmi d’autres qui montrent une incapacité à tenir les débats dans des matchs tendus, probablement à l’origine de cette mise à l’écart.