L'arbitre de Fiorentina-Inter suspendu trois matchs

DDG

En Italie, il n'y a pas que les joueurs qui sont suspendus après leurs fautes.Les arbitres le sont aussi, et Rosario Abisso va devoir en faire l'amère expérience après son erreur en fin de match de Fiorentina-Inter (3-3) , dimanche. L'homme en jaune fluo avait accordé un penalty controversé à la Fio' dans les arrêts de jeu pour une main supposée de Danilo D'Ambrosio.Le ballon avait rebondi sur la poitrine du latéral, avant d'entrer en contact avec son bras. M. Abisso n'a pas hésité, puis a été appelé par le car régie pour aller revoir l'action. Et après avoir consulté la VAR pendant près de trois minutes, il a confirmé sa décision.A noter que, plus tôt dans le match, il avait déjà accordé un penalty (transformé) à l'Inter pour une main suite à un coup-franc (qu'il n'avait pas vue, c'est la VAR qui lui a signalé), et refusé un but à la Fiorentina après une faute de Luis Muriel (qu'il n'avait pas vue non plus).Pour ces erreurs, la Fédération italienne a condamné M. Abisso à une suspension de trois matchs de Serie A. L'arbitre ne pourra pas non plus arbitrer l'Inter à nouveau cette saison.Des sommets aux Abisso.