L'appel du 18 juin de Steve Savidan

Steve Savidan parle aux Français.L'ancien éboueur devenu international français est venu vous annoncer aujourd’hui qu'il sera le parrain du Vrai Foot Day, la première journée européenne du football amateur, organisée par So Foot.Annonce de la liste des 23 (meilleurs projets) fin septembre.A gagner :dans l’édito de So Foot,de So Foot personnalisée avec la photo de ton club, abonnement digital/ print pour 1 an,So Foot (numéros collectors, goodies...), conseils en, et plein d’autres surprises...Pour le Grand Prix, la rédaction se déplacera dans le club élu pour écrire, suivre, raconter l’avant, le pendant et l’après de cette folle journée du 13 octobre 2019. Interviews, portraits, live du match, notes de chaque joueurs des deux équipes, remise du prix du meilleur joueur par notre ambassadeur, et plein d’autres surprises...Il vous reste 3 mois. A vous de jouer.Plus d'infos sur le site Vrai Foot Day et le groupe Facebook