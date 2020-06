Benajmin Nivet parle aux Françaises et aux Français ! Le dernier vrai numéro 10 du foot français à la boule à Z légendaire est venu vous annoncer qu'il sera le parrain de la deuxième édition du Vrai Foot Day, la journée française du foot amateur organisée le week-end du 10 et 11 octobre prochain par le magazine So Foot.

L'appel du 18 juin de Benjamin Nivet (Vrai Foot Day x So Foot)

À ce titre, vous aurez peut-être la chance de le voir débarquer le jour du Vrai Foot Day derrière la rambarde de votre club du dimanche, avec toute la rédaction de So Foot et sofoot.com, pour assister et couvrir votre match comme si c’était une finale de Ligue des champions. Ça, ou à défaut, d'avoir la chance de gagner (et de faire gagner à votre club) plein d'autres prix et cadeaux.



Pour cela, il suffit d’inscrire son club sur



À vous de jouer ! Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction À ce titre, vous aurez peut-être la chance de le voir débarquer le jour du Vrai Foot Day derrière la rambarde de votre club du dimanche, avec toute la rédaction de So Foot et sofoot.com, pour assister et couvrir votre match comme si c’était une finale de Ligue des champions. Ça, ou à défaut, d'avoir la chance de gagner (et de faire gagner à votre club) plein d'autres prix et cadeaux.Pour cela, il suffit d’inscrire son club sur le site du Vrai Foot Day et d’attendre les instructions secrètes par email.À vous de jouer !