L’Année du football 2019, un livre So Foot disponible dès aujourd’hui

N’importe quelle personne qui aime un peu le football le sait : le 11 septembre n’est pas un jour comme un autre. Pas pour rien qu’il a mis au monde des légendes comme Franz Beckenbauer, Slaven Bilić, Dejan Stanković, Éric Abidal, Felipe Saad, Clément Chantôme, Jordan Ayew et Yacine Bammou.Quoi de plus normal, donc, que de profiter de ce jour magique pour sortir un livre qui retrace les meilleurs moments de. Une saison de larmes, de joies et de remontadas, marquée par le sacre de Liverpool en Ligue des champions, le règne des Américaines lors de la Coupe du monde organisée en France, le quart d’heure de gloire de l’Algérie en Coupe d'Afrique des nations et les statistiques folles de Kylian Mbappé, qui éclipsent à peine la saison tiède du Paris Saint-Germain. Un PSG qui s’est encore une fois baladé en Ligue 1, mais qui est tombé en finale de Coupe de France face au Stade rennais.D’ailleurs, savez-vous quel est le jour préféré de la semaine de Kylian Mbappé ? Pourquoi les nouveaux Giroud vivent en Allemagne ? Un an après le sacre mondial en Russie, que retenir de la saison des Bleus de Didier Deschamps ? Pourquoi les meilleurs buteurs italiens ont-ils tous l’âge d’être grand-père ? Savez-vous qu’à trois ans de « sa » Coupe du monde, le Qatar a écrasé la concurrence lors de la Coupe d’Asie ? Faut-il regarder la Ligue des nations, dont la première édition a été remportée par le Portugal, avec les yeux de l’amour ?Autant de questions auxquelles ce livre de 168 pages rédigé par l’équipe de So Foot et sorti aux éditions Marabout apporte une réponse.Si vous êtes invité aux 40 ans d’Éric Abidal, vous savez enfin quel cadeau lui apporter.