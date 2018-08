L'Angleterre va expérimenter le carton jaune pour les entraîneurs

282

L'aseptisation du football, épisode 3542.À partir de cette saison, les arbitres de l'EFL (English Football League comprenant Championship, League one et League two) et des deux Coupes nationales (Cup et Coupe de la Ligue anglaise) pourront adresser des cartons aux entraîneurs au comportement répréhensible. En Premier League, ils ne pourront donner que des avertissements verbaux. L'IFAB (International Football Association Board), instance qui fait évoluer les règles du jeu, a décidé que les hommes en noir pourront infliger un carton jaune aux entraîneurs qui effectuent des gestes pour influencer les décisions arbitrales, frappent dans des bouteilles d'eau, applaudissent de manière sarcastique et demandent un carton pour un joueur adverse.Concernant les cartons rouges, il faudra faire preuve d'un comportement violent, cracher ou encore empêcher un adversaire de relancer le jeu pour en recevoir. Un coach cumulant deux jaunes devra naturellement quitter sa zone technique et aller en tribunes. Ceux ayant quatre cartons jaunes seront automatiquement suspendus un match, tandis que ceux qui en auront récolté huit seront sanctionnés de deux matchs de suspension. Au bout de douze, ils prendront trois matchs de suspension et à seize, ils passeront devant le conseil de discipline de la FA.Au-delà, le coach récoltera une peine de prison à perpétuité.