L'Angleterre surprend la Belgique

Rapidement menés après un but de Romelu Lukaku et longtemps dominés, notamment en première période, les Three Lions ont finalement trouvé la solution pour renverser les Diables Rouges. Forte de cette victoire arrachée grâce à son réalisme, l'Angleterre double la Belgique et prend la tête du groupe 2 de la Ligue des Nations A avec un point d'avance sur son adversaire du soir.

La surprise Mount

Angleterre (3-5-2) : Pickford - Walker, Maguire, Dier - Alexander-Arnold (James, 78e), Mount (Sancho, 89e), Rice, Henderson (Phillips, 66e), Trippier - Calvert-Lewin (Kane, 67e), Rashford. Entraîneur : Southgate.



Belgique (4-4-2) : Mignolet - Meunier, Alderweireld, Denayer, Boyata - Castagne, Witsel, Tielemans, De Bruyne (Verschaeren, 72e) - Lukaku, Carrasco (Doku, 83e). Entraîneur : Martínez.

Par Florian Cadu

Rafael Nadal peut se féliciter. Souhaitant manifestement être à l'heure pour suivre l'alléchante opposition entre l'Angleterre et la Belgique, l'Espagnol a éjecté Novak Djokovic en trois sets en finale de Roland-Garros. Sauf que le Matador avait oublié la remise du trophée, qui lui a certainement fait louper le premier quart d'heure du match de foot.Manque de pot pour lui, la rencontre a commencé tambour battant et Romelu Lukaku a eu le temps d'ouvrir le score sur penalty. Heureusement, le tennisman gaucher a ensuite sans doute pu voir du but et du péno en sabrant le champagne dans les vestiaires : Rashford l'a attendu pour égaliser de la même manière que l'avant-centre de l'Inter, et Mount l'a imité en deuxième période.Deux pénos, donc. Un pour la Belgique, obtenu et transformé par un Lukaku ayant provoqué Dier en puissance. Et un pour l'Angleterre peu avant la pause, Meunier ayant un peu trop collé Henderson sur corner. Avant cette égalisation, les Britanniques ne se procurent pas beaucoup d'occasions. Au contraire de leurs adversaires dominateurs, avec De Bruyne qui profite par exemple d'une perte de balle de Rashford pour tenter sa chance mais qui observe Pickford déjouer ses plans.Carrasco, lui, croit marquer après avoir repris un centre du latéral du Borussia Dortmund… Réalisation refusée, pour un hors-jeu pas évident de Castagne. Et lorsque le joueur de l'Atlético n'est pas embêté par l'arbitrage, c'est sa précision qui le trahit avec une frappe hors-cadre. 1-1 à la mi-temps, donc. Bien payé, pour les locaux.Affichant un niveau inférieur à la Belgique, l'Angleterre ne parvient pas non plus à utiliser les couloirs ou à proposer des circuits offensifs cohérents dans le second acte malgré une possession de balle en sa faveur. Est-elle effrayée par les visiteurs, qui l'ont battue à deux reprises durant la Coupe du Monde 2018 ? En tout cas , Mignolet n'a rien à faire… jusqu'à la 64minute.Contre toute attente, lesprennent en effet l'avantage grâce à un exploit personnel de Mount dont l'enroulé déviée termine au fond des filets. Un hold-up ? Pas vraiment car en face, la bande de Denayer se montre beaucoup moins inspirée. À l'image de Carrasco, qui ne convertit pas l'offrande de De Bruyne. Résultat : l'Angleterre s'impose, et passe en tête du groupe deux de la Ligue des Nations A (un point devant son ennemi du jour). Pas un succès à la Nadal, mais un succès quand même.