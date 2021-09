L'Angleterre se défait sans trembler d'Andorre

1

Angleterre (4-3-3) : Johnstone - James (Grealish, 62e), Mings, Coady, Trippier - Bellingham (Mount, 62e), Henderson, Alexander-Arnold - Lingard, Bamford (Kane, 62e), Saka. Sélectionneur : Gareth Southgate.



Andorre (5-3-2) : Gomes - C. Rubio, Lloevra, Vales, Garcia, San Nicolas (Cervos, 86e) - J. Rubio ( Garcia, 75e), Rebes, Clemente (Martinez, 75e) - Vieira (Lima, 86e), Sánchez (Fernandez, 66e). Sélectionneur : Koldo Álvarez.

AS

Même avec une équipe largement remaniée, l'Angleterre a enchaîné un cinquième succès en autant de matchs ce dimanche dans ce groupe I, comptant pour les qualifications pour le Mondial 2022. Les hommes de Gareth Southgate n'ont pas forcé leur talent pour se défaire d'une valeureuse équipe d'Andorre (4-0) à Wembley. La 156nation mondiale, qui n'a frappé qu'une fois en 90 minutes, a énormément subi face à la vitesse de Bukayo Saka, Jude Bellingham et Jesse Lingard et a logiquement concédé l'ouverture du score en début de partie. Après une bonne récupération de Bellingham dans le camp andorran, Lingard s'est montré le plus prompt dans la surface pour reprendre un centre de Saka sur la gaucheSi les Anglais ont monopolisé le ballon, lesont clairement baissé le rythme au retour des vestiaires malgré plus de 80% de possession. Il a fallu attendre les entrées de Kane, Grealish et Mount pour retrouver un peu d'allant offensif. Un coaching gagnant, puisque l'attaquant de Tottenham a inscrit le but du break sur un penalty obtenu par Mason Mount. Très en jambe malgré un faible temps de jeu avec Manchester United, Lingard y est allé de son doublé sur une frappe à l'entrée de la surface, avant de servir Saka sur un plateau pour le 4pion. Andorre subit donc le même tarif que la Hongrie trois jours plus tôt.Avec six points d'avance sur l'Albanie, qui a battu la Hongrie (1-0), l'Angleterre a déjà quasiment validé son billet pour le Qatar, avant d'aller en Pologne mercredi.