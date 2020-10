L'Angleterre sans Foden et Greenwood

Here is your #ThreeLions squad for this month’s triple-header! — England (@England) October 1, 2020

Mason à la maison.Gareth Southgate a choisi de se passer de Mason Greenwood et Phil Foden pour les matchs du mois d'octobre. Les deux Anglais avaient brisé le protocole sanitaire lors de la précédente fenêtre internationale en invitant des jeunes femmes à leur hôtel, ce qui leur avait valu une exclusion du groupe. Absent en septembre après ses problèmes avec la justice grecque , Harry Maguire fait quant à lui son retour.Harvey Barnes (Leicester), Bukayo Saka (Arsenal) et Dominic Calvert-Lewin, qui fait feu de tout bois à Everton, sont appelés pour la première fois. Lesont rendez-vous avec leurs voisins gallois jeudi 8 octobre en amical, puis affronteront la Belgique (11 octobre) et le Danemark (14 octobre) dans le cadre de la Ligue des nations.