L'Angleterre promise

Demi-finaliste de la Ligue des nations moins d'un an après avoir atteint le dernier carré du Mondial, l'Angleterre de Southgate, qui se mesure aux Pays-Bas, est au Portugal pour transformer les attentes.

« C'est impossible de se relâcher »

Par Maxime Brigand

Il y a ceux qui jugent les qualités d'un entraîneur au poids de son armoire à trophées et ceux qui préfèrent regarder ces drôles de types à travers un autre critère : celui de l'émotion et donc de l'esthétisme. Un jour de conférence de presse à Marseille, en août 2014, Marcelo Bielsa avait creusé à sa manière ce fossé : «(...)» Gareth Southgate, lui, a décidé de dessiner la chose à la manière d'un Allen Johnson, soit en posant des haies à franchir pour «» , à terme, «» . Voilà maintenant un peu moins de trente-deux mois que l'opérationdu système a commencé, que Southgate est sorti des starts et que lesont entamé leur changement de dégaine.Assez de temps pour voir le premier entraîneur du pays souffler, il y a quelques mois : «(et un Angleterre-Équateur remporté 1-0 lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2006)» Et ce, en changeant d'approche après le Mondial russe, en développant un nouveau système (un 4-3-3 assez classique) et en allant remporter une victoire de prestige en Espagne (2-3) mi-octobre avec le onze de départ aligné le plus jeune depuis 1959. Nouvelle haie : gagner.Gagner, non seulement pour voir l'Angleterre fêter un truc pour la première fois depuis le sacre de 1966, mais aussi gagner pour consacrer le gros travail effectué depuis le premier jour par Gareth Southgate, qui aura réussi à créer une équipe, une vraie. Une équipe capable de jouer un football libéré, maîtrisé et résolument offensif, de battre quasiment n'importe qui et même de retourner les situations mal embarquées, comme contre la Croatie (2-1) en novembre. Avant de se frotter aux Pays-Bas jeudi soir en demi-finale d'une Ligue des nations qui n'est pas un Euro, mais qui n'a rien d'une coupe de quartiers, lessont invaincus depuis le 8 septembre et arrivent au Portugal bourrés de confiance, 48% du groupe convoqué (11 joueurs sur 23) étant composé de joueurs ayant soit remporté la Premier League, soit remporté la Ligue des champions, soit disputé la finale de cette même C1. Cela pousse aussi le staff en place en sélection à faire grimper un peu le curseur, comme l'expliquait cette semaine Steve Holland, l'assistant de Southgate : «» Tout n'a pas été parfait, évidemment, et Southgate n'a pas oublié comment ses gars avaient perdu le fil d'une demi-finale qu'ils tenaient entre les mains en Russie.Aujourd'hui, on se demande si cette Angleterre peut s'offrir cette Ligue des nations, et la réponse est évidemment oui, mais l'objectif est surtout de franchir un nouveau cap à moins d'un an d'un Euro 2020 qui est la réelle cible. En ça, jouer les Pays-Bas est un bon test, lesétant eux aussi en pleine construction et à un virage intéressant de leur projet. Ces deux nations ont une ligne droite et une pente forte devant eux, que Gareth Southgate va attaquer jeudi avec un questionnement semblable à celui qui habitait Pochettino la semaine dernière : que faire d'Harry Kane ? Oui, Kane est indispensable au système des, mais sa forme physique actuelle inquiète, assez pour ouvrir la porte à son absence dans le onze, ce qui pourrait être aussi le cas de Jordan Henderson, rincé de son sacre madrilène, alors que l'Angleterre aura une grosse bataille à remporter au milieu. Seule quasi-certitude : pour sa cinquième cape internationale, Raheem Sterling devrait porter le brassard de capitaine et confirmer son statut d'encadrant. Place à la transformation des attentes.