L'Angleterre met fin au rêve suédois

Grâce à deux coups de boules de Maguire et d'Alli, l'Angleterre a écarté la Suède (2-0) pour foncer en demies. Vingt-huit ans après.

Maguire, lion affamé enfin rassasié

Le grand Jordan Pickford

Suède (4-4-2) : Olsen – Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson – Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg – Berg, Toivonen. Entraîneur : Janne Andersson.



Angleterre (3-5-2) : Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Henderson, Young – Lingard, Alli – Sterling, Kane. Entraîneur : Gareth Southgate.

Par Andrea Chazy

Vingt-huit ans que l' Angleterre attendait cela. Vingt-huit ans que ses Trois Lions n'avaient pas réussi à avoir suffisamment faim pour arriver dans le dernier carré d'une Coupe du monde. Une compétition dans laquelle les Anglais ont toujours eu du mal à justifier leur statut d'inventeurs du jeu, eux qui s'étaient plus souvent arrêtés dans le top 8 que dans le très prisé top 4 des meilleures nations mondiales. Même la Suède , en apparence moins importante dans l'histoire de ce sport et qui a déçu cet après-midi, avait connu une demi-finale récente lors de l'édition 1994. Mais cette Angleterre-là possède autre chose. Elle n'est pas particulièrement impressionnante, pas particulièrement flamboyante, mais il serait mensonger de ne pas mentionner ses bases plus que solides tant derrière que devant. Le talent individuel de ses éléments et sa bonne science des coups de pied arrêtés ont suffi cet après-midi pour disposer de Vikings trop frileux au départ. Mais qui n'avaient peut-être pas les armes pour prolonger un peu plus leur séjour russe.Les débats commencent à Samara, et les Suédois comme les Anglais se regardent, s’épient, observent chaque fait et geste de l’adversaire sans trop se découvrir. Un peu à l’image de deux armées peu habituées à se retrouver au front. Il y a bien cette tentative de Claesson au-dessus (12) et la réponse de Kane en guise d’escarmouches, mais la grande bataille entre les factions se fait désirer. Par le biais d’un 4-4-2 à plat, les soldats d’Andersson gênent considérablement leurs homologues : Kane est bouffé par Lindelöf et Granqvist, Alli par Ekdal et le remuant Sterling galère encore à prendre à revers l’arrière-garde nordique. Devant la muraille jaune qui se dresse devant eux, les Anglais vont choisir, une fois n’est pas coutume, de passer par les airs. Un corner botté par Young, un missile téléguidé du pilote Maguire et le sous-marin suédois coule une première fois (30). Juste avant la trêve, Sterling manque même d’enfoncer vers les abîmes le drakkar suédois, mais Olsen sauve la patrie.La reprise des hostilités, instiguée par les Suédois, va rapidement enlever les sourires apparents sur les visages britanniques. Reste que Southgate et ses seconds vont pouvoir se reposer sur un petit bonhomme d’1,85m pour les maintenir devant : Jordan Pickford . Une horizontale sur une tête de Berg (46), un arrêt réflexe face à Claesson (61) puis un autre encore face à Berg (71) ont terminé de saper le moral des troupes suédoises. Entre-temps, l’ Angleterre a trouvé le temps de mettre une nouvelle fois le feu dans le camp de base adverse : un délice de service de Lingard converti du crâne par Alli, cette fois, a obligé Olson à baisser pavillon (58). Les Suédois tentent, redoublent d'efforts pour pourquoi pas s'offrir un peu de frissons lors de ces dernières minutes. En vain. L' Angleterre file en demies, tout en ayant dépassé le stade des dix buts inscrits. La dernière fois que ces deux facteurs s'étaient produits, c'était en 1966.