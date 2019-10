L'Angleterre massacre l'UEFA pour sa sanction à l'encontre de la Bulgarie

'We feel Uefa’s entire disciplinary process in response to racial discrimination should be overhauled.'Our statement in response to Uefa's ruling on the racist abuse directed at England players. #KickItOut pic.twitter.com/HvazZ8xjs4 — Kick It Out (@kickitout) October 29, 2019

Another embarrassing Verdict today. Two Games behind closed doors for Nazi salutes and racism. The world needs to wake up. #KickitOut — Rhian Brewster (@RhianBrewster9) October 29, 2019

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Choqués et déçus.Mardi soir, l'UEFA a prononcé sa sanction envers la fédération bulgare à la suite des incidents qui avaient marqué le match de qualifications à l'Euro 2020 contre l'Angleterre . Et le verdict (un match à huis clos ferme, un second avec sursis et 75 000 euros d'amende) n'a pas vraiment plu aux Anglais, qui ont massivement exprimé leur mécontentement face à la clémence de l'institution européenne.En tête des contestataires, l'association « Kick it out » , qui lutte contre les discriminations dans le football et qui a publié un communiqué incendiaire à l'annonce de la sanction : «Un avis partagé par Piara Powaar, directeur de Football Against Racism in Europe (FARE) : «» L'un des rares joueurs à avoir réagi, le jeune attaquant de Liverpool Rhian Brewster, 19 ans, a dénoncé «» via Twitter : «Essaye encore, l'UEFA.