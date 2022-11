L'Angleterre, le Brésil et la France sont les effectifs les plus chers du Mondial

BG

15 milliards d'euros, c'est à peu près le PIB de l'Albanie, mais aussi le prix à payer pour s'offrir les 831 joueurs s'apprêtant à disputer le Mondial au Qatar.C’est l’Observatoire du football CIES qu'il faut remercier pour ce calcul . Attention, petit jeu pour celles et ceux qui aiment. L’Anglais Jude Bellingham (19 ans) est le joueur le plus cher de la compétition, mais quelle est sa valeur ? Réponse : 202 millions d’euros, soit un petit million de plus que le Brésilien Vinícius Junior. Kylian Mbappé complète le podium avec ses 185 millions.Concernant les sélections, le tiercé gagnant est composé dans l'ordre de l'Angleterre, du Brésil et de la France, mais combien valent-elles exactement ? Lesont été estimés à 1,499 milliard d’euros, labrésilienne à 1,455 milliard, et les Bleus sont quant à eux cotés à 1,337 milliard d'euros.Histoire de finir en beauté, un dernier petit jeu. Le vilain petit canard du classement est la sélection du Costa Rica, mais quelle est sa valeur ? Réponse : Keylor Navas et ses petits copains ne valent « QUE » 23 petits millions d’euros, soit à peine 153 330 plateaux de Fingabol.Et les mauvaises langues diront que Keylor Navas vaut à lui seul 22,9 millions.