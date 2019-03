Deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2020, et enfin une surprise au rendez-vous. À domicile, le Portugal n'a pas su trouver la clé contre l'Ukraine d'un grand Pyatov (0-0). L'Angleterre, dans le même temps, n'a fait qu'une bouchée de la République Tchèque (5-0), annihilée par un gargantuesque Raheem Sterling (triplé, penalty provoqué).

Groupe H

Albanie 0-2 Turquie

Groupe H

Andorre 0-2 Islande

Groupe B

Portugal 0-0 Ukraine

Portugal (4-3-3) : Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro - Carvalho, Moutinho (87e, Mario), Neves (62e, R. Silva) - B. Silva, Ronaldo, A. Silva (73e, Sousa). Sélectionneur : Fernando Santos.

Ukraine (4-3-3) : Pyatov - Karavaev, Kryvstov, Matvienko, Mykolenko - Stepanenko, Zinchenko, Malinovsky - Konoplyanka (87e, Buyalskyy), Marlos (66e, Tsygankov), Yaremchuk (76e, Moraes). Sélectionneur : Andreï Chevtchenko.

Groupe B

Luxembourg 2-1 Lituanie

Groupe A

Angleterre 5-0 République Tchèque

Angleterre (4-3-3) : Pickford - Walker, Keane, Maguire, Chilwell - Dier (17e, Barkley), Alli (63e, Rice), Henderson - Sterling (69e, Hudson-Odoi), Sancho, Kane. Sélectionneur : Gareth Southgate.



République Tchèque (4-2-3-1) : Pavlenka - Kadeřábek, Kalas, Čelůstka, Novák - Pavlenka, Souček - Jankto (46e, Vydra), Gebre Selassie, Darida (67e, Masopust) - Schick (82e, Skoda). Sélectionneur : Jaroslav Šilhavý.

Groupe H

Moldavie 1-4 France

Douglas de Graaf

Neuf mois après, le Portugal retrouvait son Cristiano Ronaldo . Pour quoi ? Pour un vieux match nul contre l' Ukraine . À l'Estádio da Luz, pas grand-chose à se mettre sous les quenottes jusqu'à la 15minute jusqu'à cette superbe volée « zidanesque » du gauche de Pepe repoussée d'une manchette par Pyatov. Et alors qu'onze Bleus étaient en balade en Moldavie , un trio français faisait lui son job sérieusement au Portugal , quand l'arbitre assistant de Clément Turpin refusait un but à Carvalho (16). Et soulageait Pyatov, auteur d'une sortie kamikaze complètement foiré pour le coup. Sa première et dernière erreur du match.Le dernier rempart de 34 ans, 83 sélections au compteur, aura été le fossoyeur des ambitions des hommes de Fernando Santos . À son crédit, notamment : trois puissantes frappes de CR7 détournées par sa pogne chaude et une poignée de sorties à bon escient. Avec une telle assurance derrière, lesprennent la confiance et n'hésitent pas à se jeter sur les cages de Rui Patricio quand l'occasion le permet. Mais au fur et à mesure que la fin du match approche, les Jaunes reculent devant les assauts des locaux, qui font tous ce qu'ils peuvent pour arracher la victoire à domicile. En vain. L' Ukraine n'a pas braqué l'Estádio da Luz, mais repart de Lisbonne avec un point bien mérité. Pyatov > CR7.La France le sait depuis les éliminatoires du Mondial 2018 (n'oublions jamais ce 0-0 à Toulouse), on ne rigole pas - on ne rigole plus - avec le Luxembourg . La Lituanie n'était visiblement pas au courant de cette nouvelle réalité et est reparti du Grand-Duché avec une défaite logique (2-1). Leandro Barreiro et Gerson Rodrigues ont profité de la soirée pour inscrire leur premier but sous le maillot des(Lions Rouges). À noter les deux passes décisives de Vincent Thill , le crack du FC Metz prêté à Pau (National) cette saison.La République Tchèque était venue à Wembley pour défendre, elle en repart sans esclandres. Le bloc très bas desn'a finalement tenu que 25 minutes, le temps pour Dier de sortir sur blessure (17) et Sterling de profiter d'une offrande de Sancho (24). La suite ? Toujours un attaque-défense que lesvont faire fructifier sans forcer, encore grâce à Sterling : trop vivace pour l'arrière-garde tchèque, le feu-follet de Manchester City provoque un penalty transformé d'une énorme cacahuète par Kane (45+2). L' Angleterre regagne les vestiaires avec deux buts d'avance, et en ayant à peine appuyé sur l'accélérateur.Si la soufflante de Jaroslav Šilhavý à la pause a le mérite de réveiller ses troupes, Pickford n'a que trop peu de mouron à se faire et Sterling continue son récital. Contrôle dans la surface, pivot et frappe enroulée du gauche imparable (62), puis frappe enroulée du droit contrée qui termine au fond (68) : et un, un. Rice et Hudson-Odoi participeront même à la fête pour honorer leur première sélection et assister au but contre-son-camp tardif de Kalas (84e).