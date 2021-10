L'Angleterre et le Danemark y sont presque, l'Albanie fait sensation

Pendant que Danois et Anglais se sont tranquillement rapprochés des îles palmiers, l'Albanie a décidé d'écœurer la Hongrie dans le duel des sélectionneurs italiens. La Suisse et la Serbie ont fait le job.

Par Alexandre Lazar

Dans un match longtemps tendu et fermé à double tour, la Serbie a sorti son arme létale : Dušan Vlahović, tout en puissance. Le chassé-croisé avec le Portugal, second à un point (13 contre 14), mais avec un match en moins, continue et devrait connaître son épilogue lors de la dernière journée.Avec un match en moins, lapeut toujours espérer coiffer l'Italie pour la qualification directe. Un peu avant la pause, Zuber a planté le but qu'il fallait pour décanter la situation, servi sur un plateau d'argent par le très en forme Embolo. Inexistants, naïfs et fautifs, les Nord-Irlandais sont quasiment hors course.Succès de sénateurs, mais succès sans doute anecdotique pour les hommes de Franco Foda, puisque l'Écosse ira en barrages en cas de victoire aux Féroé et en Moldavie. Dur d'espérer autre chose que de rester à la maison, quand on s'en prend cinq en Israël.Sept matchs, sept victoires, sept. Souverain, mais miséricordieux après l'entracte, le Danemark n'est plus qu'à une victoire d'être la première sélection européenne qualifiée pour le Mondial qatari, après avoir joué au ping-pong contre une bien fluette sélection moldave. Simon Kjær s'est même payé le luxe de fracasser une transversale du Stadion Zimbru... en marquant. Il n'y a pas que les portiques et les caméras qui ont pris feu à Andorre-la-Vieille , il y aussi monsieur Phil Foden. Deux caviars pour Sancho (passeur pour Chilwell) et Saka plus tard, une passe de quarterback de Pickford à destination de Grealish pour clore le bal : si l'Angleterre n'est pas encore qualifiée, c'est uniquement parce que l'Albanie fait sensation.Signé Broja ! Dans une « ambiance COVID » , huis clos oblige , l'attaquant de Southampton a crucifié, comme à l'aller, des Magyars éteints sans leurs supporters. Une action individuelle pour donner la victoire à la meilleure équipe, parfois le football a un zeste de logique. Ce n'est pas encore officiel, mais la Hongrie est quasiment éliminée de la course au Qatar, alors que l'Albanie reste deuxième du groupe I.Formalité formelle pour la Pologne lors du dernier match international de Łukasz Fabiański et les trois points qu'il fallait pour rester au contact d'une surprenante Albanie. Lapourra toutefois briller en société : cette fois, Lewandowski est resté muet !