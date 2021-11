L'Angleterre en colle dix à Saint-Marin et décroche sa qualification

Saint-Marin (3-5-2) : Benedettini - Dante Rossi, Filippo Fabbri (Giacomo Conti, 81e), Battistini - D'Addario (Censoni, 46e), Mularoni, Enrico Golinucci, Lunadei (Grandoni, 74e), Fabio Tomassini (Vitaioli, 46e) - Adolfo Hirsch (Alessandro Golinucci, 46e), Nicola Nanni. Entraîneur : Franco Varrella.

À la recherche d'un seul point pour rejoindre les qualifiés au Mondial 2022, l'Angleterre n'a pas fait dans la dentelle en balayant Saint-Marin (0-10) à l'Olimpico de Serravalle.Les hommes de Gareth Southgate et leurs 85% de possession de balle se sont lancés à l'assaut des cages d'Elia Benedettini d'entrée. Harry Maguire s'est ainsi élevé plus haut que tout le monde sur le corner de Phil Fodenpour l'ouverture du score avant que le malheureux Filippo Fabbri ne dévie la frappe de Bukayo Saka dans ses buts. Le break, très vite entériné, a ensuite été creusé par le quadruplé de la tornade Harry Kane. Un penalty à contre-pied d'abord, suivi d'une belle reprise en pivot, d'un autre penalty, cette fois en pleine lucarne, et d'un joli slalom éliminant le pauvre Fabbri. Manita(+1).Si les cadres ont assuré le spectacle lors du premier acte, les jeunes pousses se sont chargées du reste au retour des vestiaires. Esseulé dans la surface et idéalement servi par une talonnade de Tammy Abraham, Emile Smith Rowe a en effet poursuivi le bal et ainsi honoré à la perfection sa première sélection. Une attaque un peu plus aidée par l'expulsion de Dante Rossi (68) que Tyron Mings, d'un coup de casqueet Abraham, auteur d'un bel enchaînement contrôle-frappe, sont venus sanctionner. La balade aura donc été belle, magnifiée d'un dixième et ultime pion, placé de la tête par SakaManita(x2).L'Angleterre (26 points) termine en logique leader de ce groupe I, accompagnée du barragiste polonais Ramsdale - Harry Maguire (Ben Chilwell, 46), Conor Coady, Tyron Mings - Alexander-Arnold, Bellingham, Kalvin Phillips (Conor Gallagher, 46), Bukayo Saka - Foden (Tammy Abraham, 46), Kane (Reece James, 63), Smith Rowe (Stones, 73).Gareth Southgate.