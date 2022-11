L'Angleterre dévore les Gallois et rejoint le Sénégal en 8es

L'Angleterre a validé la première place du groupe B en ne faisant qu'une bouchée d'un terne pays de Galles mardi au stade Ahmad-ben-Ali (0-3). Impliqué dans les trois buts du soir, Marcus Rashford a rayonné. Attendu au tournant, Gareth Bale s'est au contraire montré tristement transparent, sortant même dès la mi-temps...

À la Rash

3 - Harry Kane est le premier joueur anglais à donner 3 assists lors d'une même Coupe du monde depuis David Beckham en 2002 (également 3). Caviars. #WALENG pic.twitter.com/hsPkem8oNs — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2022



Pays de Galles (4-3-3) : Ward - Williams (Roberts, 36e), Mepham, Rodon, Davies - Ramsey, Ampadu, Allen (Colwill, 81e) - Bale (Johnson, 46e), Moore, James (Wilson, 77e). Sélectionneur : Rob Page.



Angleterre (4-3-3) : Pickford - Shaw (Trippier, 65e), Maguire, Stones, Walker (Alexander-Arnold, 57e) - Bellingham, Rice (Phillips, 58e), Henderson - Rashford (Grealish, 76e), Kane (Wilson, 58e), Foden. Sélectionneur : Gareth Southgate.

Par Quentin Ballue

Brillante contre l'Iran, puis démoralisante face aux États-Unis, l'Angleterre a bouclé sa phase de poules de manière consistante en désossant le pays de Galles (0-3). En toute logique, lesseront au rendez-vous des huitièmes de finale, pour la sixième fois sur les sept dernières éditions. En quête d'une première victoire en Coupe du monde depuis le 17 juin 1958, les Gallois n'ont jamais été en position de bousculer leur voisin anglais. Ils quittent le tournoi la tête basse, avec un bilan bien maigre : un petit point, et un seul but marqué, sur penalty.Le vice-champion d'Europe a tout de suite mis le pied sur le ballon, privant totalement son adversaire du cuir (75% de possession en première période). Asphyxiés, les Gallois ont été transpercés une première fois, après une récupération de Declan Rice, sur une passe de Harry Kane vers Marcus Rashford, mis en échec par la bonne sortie de Danny Ward (10). Lea réessayé, mais a trouvé la face de Neco Williams (qui finira par sortir pour une suspicion de commotion), et a pris son retourné du tibia. Il a réglé la mire d'un sublime coup franc au retour des vestiaires. Son pressing sur Ben Davies a ensuite permis à Kane de remettre son costume de passeur et d'offrir le but du break à FodenL'attaquant de MU a parachevé sa superbe prestation en mystifiant Connor Roberts pour s'offrir un doublé, d'un tir puissant du gauche. Gareth Southgate a tranquillement pu faire tourner, et le héros du soir aurait pu claquer unsans une parade de Ward du pied (71). Le portier gallois a définitivement évité le naufrage au bateau rouge en s'opposant ensuite à Jude Bellingham (77). L'un des rares Gallois à la hauteur ce mardi. En difficulté pour ne serait-ce que franchir la ligne médiane en première période, les Dragons ont dû attendre la 39minute pour tenter leur première frappe, par Joe Allen. L'ancien sosie de Jésus Christ a remis le couvert avec un peu plus d'audace en armant une demi-volée du gauche, non cadrée (45+5). Jordan Pickford a à peine transpiré au cours du deuxième acte en accompagnant la frappe de Daniel James (55) et en repoussant celle de Kieffer Moore, détournée par le crâne de Maguire (56). Au moment où les Anglais défieront le Sénégal, dimanche à 20 heures, les Gallois seront déjà loin. Comme ils l'étaient sur le terrain.